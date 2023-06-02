Zа Vойну: Иностранных агентов оставили иностранными агентами

Российский суд официально отказал Варламову, Галкину и Слепакову в снятии с них статуса иностранных агентов.

Свои попытки избавиться от этого статуса, чтобы иметь возможность зарабатывать в России, они начали еще весной, но в конечном итоге суд послал их лесом. Дела оказались весьма красноречивы, чтобы появились хоть какие-то основания что-либо менять в их отношении.

Так что нафиг с пляжа.

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