Zа Vойну: Иностранных агентов оставили иностранными агентами
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Российский суд официально отказал Варламову, Галкину и Слепакову в снятии с них статуса иностранных агентов.
Свои попытки избавиться от этого статуса, чтобы иметь возможность зарабатывать в России, они начали еще весной, но в конечном итоге суд послал их лесом. Дела оказались весьма красноречивы, чтобы появились хоть какие-то основания что-либо менять в их отношении.
Так что нафиг с пляжа.
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Источник: Colonel Cassad
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