Мнение: Письмо: “Депрессивный интроверт”

В этом коротком письме багов и щипцов больше, чем слов.

Поэтому мы можем лучше увидеть, для чего человек использует баги.

Нельзя думать, что баги “вылетают случайно”, человек использует их специально, у каждого бага есть цель. Способы достижения этой цели деструктивны, но человек считает их конструктивными. И если этот момент четко увидеть, количество багов и щипцов существенно сократится.

hrukotalizeluki

Уважаемая Эволюция, добрый вечер!

Это будет довольно обыкновенное письмо про рапаньи отношения, подозреваю, что вы таким сыты по горло, но попробую выскочить на хорошей письменной речи.

(Здесь баг Оправдашка, Штурман, Ученица и большая Выскочка, причем автор откровенно пишет, что хочет “выскочить”. Она использует баги, чтобы обратить на себя внимание, мое и ваше. То есть баги она использует в качестве крючков, но в отличие от крючков баги раздражают и снижают значимость, тогда как крючки вызывают рост интереса и симпатии. Крючки не нарушают комфорта вашего собеседника, не давят на его спонтанность, а щипцы или баги давят, раздражают и вызывают отрицательные эмоции, а не любопытство. Но обязательно замечайте, что посыл у багов именно такой: вылезти из границ, выделиться любой ценой, ухватить другого)

Итак, дано: мы с А. познакомились в психдиспансере. Я сказала “привет”, он ответил, и завязался разговор.

Я встретила его вновь через два месяца и попросила у него контакт.

Через два дня я спросила ” Где ты? ” Он ответил, что заканчивает работать, и я попросила его подождать меня. Я приехала, мы выпили пива.

(Автор с удовольствием описывает нам, что с самого начала атаковала мужчину. Она довольна ходом, потому что у нее хорошая динамика. Но у паровозов часто хорошая динамика сближения в начале. Только очень плохая динамика значимости. Опишите, почему динамика сближения у паровозов противоположна динамике значимости)

На следующий день он приехал к моему дому с подругой, через день он пришёл ко мне делать скульптуру по моей просьбе.

Он приобнял меня, я спросила, можно ли его поцеловать. И мы поцеловались…

Через некоторое время он перевёз ко мне свои вещи – ему ближе добираться до работы от меня. Я развесила его фотографии – он фотографирует – по квартире, чтобы он чувствовал себя как дома.

(Автор создает все условия для удобства героя, но из-за ее щипцов растет дисбаланс значимости, ее вложения обесцениваются, а его вложения дорожают. Обратите внимание, не вложения ее тому виной, а постоянные щипцы. Сами по себе вложения всегда повышают значимость, расширяют красное поле, а вот паровоз прессует человека, щипцы вытягивают из него лояльность, из-за этого дисбаланс растет и собственные вложения обесцениваются, а чужие дорожают)

Я устроилась на стрессовую работу, он стал работать в полную смену, я стала липнуть.

Ждать его дома с готовым ужином и по-собачьи заглядывать в глаза, увы.

(Автор жалуется на свои вложения, но не замечает своих щипцов. Опишите отличие ее вложений от ее щипцов)

Он уехал к себе в городок проветриться, я тоже, но когда он приехал, я достала долбаную скалку: мол, почему ты не сказал, что соскучился. Он ответил: “У меня не было времени скучать”.

Он очень близок со своей подругой, ему её не хватает, а кроме того, он тусовщик, а я депрессивный интроверт.

Фигово, приходится сказать, развивались отношения – позавчера он уехал и сказал, что ему надо два дня пробыть в одиночестве.

И мне. Мне тоже надо побыть в одиночестве.

И понять, как не липнуть и как компенсировать свой паровоз вначале. Я уважаю его, его желание побыть одному. Куда ехать дальше, уважаемая Эволюция?

(На первый взгляд автор хотела бы убрать щипцы. Но когда значимость ваша уже отрицательная, убрать щипцы – это значит совсем отстать от человека, убрать с него даже свой фокус, не хотеть от него и с ним ничего. Вот пока значимость ваша положительная и человек хочет с вами общаться, убрать щипцы – это не хотеть от него лишнего, а когда значимость ваша отрицательная, лишним становится уже все, лишнее – это любые ваши запросы, лишнее – это вы. И если автор действительно уберет щипцы, она исчезнет из жизни этого человека, что ей и надо сделать)

Спасибо вам за всё.