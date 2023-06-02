“В праве ли мы осуждать?” – в отношениях Джигурды с женой есть загвоздка

Партнеры решили жить отдельно, причем даже не в соседних домах. Она — в Турции с детьми, он — в России, продолжая все также появляться в компании красивых женщин. Марина Анисина заявила, что ее и Никиту Джигурду невозможно разлучить, но загвоздка-то все равно налицо.

И дело вовсе не в Анастасии Волочковой, которую регулярно застают с артистом во время поцелуев и вольных прикосновений. Психолог и гештальт-терапевт Ирина Рейнбах рассказала, что Никита Джигурда и Марина Анисина видят свой союз под другим ракурсом, и такая семейная модель устраивает обе стороны.

Специалист предположила, что причины может быть две: первая — это банальная выгода, ведь проживая отдельно жена не загружена бытом и не имеет поводов для ссоры с мужем, но при этом семья не рушится. Вторая версия психолога такова: Никита Джигурда — агрессор, а Марина Анисина — жертва, отчего возникают удобные созависимые чувства.

“В праве ли мы осуждать? Не знаю”, — цитирует Пятый канал гештальт-терапевта. По словам эксперта, у каждого свое понимание о правильности отношений. И если Никита Джигурда и Марина Анисина сумели договориться, значит, так тому и быть.