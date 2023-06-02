 

Американским ученым удалось просканировать атом

02.06.2023, 17:25, Разное
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Наука не стоит на месте, и ежегодно происходят удивительные открытия, которые меняют нашу жизнь. Недавно ученым удалось произвести сканирование одиночного атома рентгеновскими лучами, и это стало настоящим бумом в мире науки.
Ученым из США удалось произвести этот удивительный эксперимент, который дал возможность рассмотреть атом в деталях, не достигаемых ранее. Он размещен на поверхности графена, и путем воздействия рентгеновских лучей, ученые смогли изучить его структуру. Также было установлено, что рентгеновские лучи не повреждают структуру атомов, и их можно использовать для более глубокого изучения микроскопических объектов.
Это открытие может иметь широкое практическое применение, так как позволяет изучать материалы на микро- и наноуровне, что может помочь в разработке новых технологий и устройств. Также это открытие положит начало новой эре в научных исследованиях, где быстрый доступ к такой технологии может привести к новым открытиям во многих областях науки.


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