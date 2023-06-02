В сервисе «YouTube Детям» каждый третий показанный ролик будет посвящён LGBTQ2S

Европейская комиссия вынесла официальное предписание компании Google с требованием кратно увеличить количество видеороликов о LGBTQ2S-сообществе на портале «YouTube Детям».

Как считает руководство ЕС, в настоящий момент IT-гигант не уделяет должного внимания пропаганде «ценностей разнообразия и равенства».

– Мы убеждены, что нужно с детства закладывать правильную картину мира, в котором мужчины и женщины – лишь меньшинства в большом гендерном царстве. Дети должны понимать, что любой гендер из сотен существующих – это нормально и это хорошо, – рассказал на пресс-конференции директор по разнообразию Совета Европы Шарль Меньян.

Как подчёркивают еврочиновники, если до конца года на сервисе «YouTube Детям» минимум 30% роликов не будут посвящены LGBTQ2S, корпорации грозит штраф в размере до 120 миллионов евро.

Источник The New York Times в руководстве Google сообщил журналистам, что компания планирует запустить новый «ЛГБТ-алгоритм» уже в июле 2023 года.

– Технически мы почти готовы, что каждое третье показанное юным зрителям видео будет посвящено гендерному разнообразию. Есть проблема, что алгоритм един для всех пользователей и мы не можем показывать в России и Мексике одно, а в ЕС другое. Но Европа является для нас ключевым рынком, так что через два месяца запустим требуемый формат, – подчеркнул высокопоставленный сотрудник Google.

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