Забудьте о ярких цветах: почему черно-белый маникюр может стать лучшим выбором для лета

Если вы планируете сделать идеальный на все времена маникюр, отдайте предпочтение черно-белому. Это сочетание является классическим. Оно отличается простотой и одновременно изысканностью, эффектностью и универсальности в плане стилизации. Вот несколько идей на лето, которые могут вас впечатлить.

Шахматы

Вы можете отдать предпочтение теме шахмат. Очень стильно выглядят ногти с принтом шахматной доски (или доски для шашек). Не менее привлекательно будут смотреться длинные ногти с принтом в виде двух параллельных длинных полосок черной и белой. Преимуществом этого маникюра является то, что вы его сможете сделать самостоятельно (стоит только немного потренироваться).

Французский маникюр

Соедините два тренда воедино, отдайте предпочтение французскому маникюру и черно-белому сочетанию цветов. Поэкспериментируйте и проявите фантазию, поскольку вариантов оформления огромное множество. Можно сделать основной фон белым, а кончики ногтей черными и наоборот. Также отлично смотрятся черные кончики с любым рисунком (к примеру, цветочками).

Цветочный принт

Это также очень привлекательный маникюр, идеально подходящий к летнему сезону. Вы можете отдать предпочтение цветочкам любого размера и формы. Цвета также можете использовать по своему желанию (на белом фоне черные цветы или наоборот), также можно в качестве основы взять нюдовый цвет, а принты использовать черно-белые.

Плавные линии

Славный, нежный и милый маникюр, который отлично стилизуется под любой образ. Длина и форма ногтей значения не имеет, поскольку плавные линии могут размещаться по вашему желанию в любом направлении и количествах.

Плюсом является то, что при желании вы наверняка сможете его сделать самостоятельно.

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Любовная тема

Очень актуальная тема для маникюра, поскольку сердечки, поцелуйчики и надпись «любовь» на любом языке выглядят очень привлекательно. Этот дизайн смотрится нежно и эффектно, у вас будет отличная возможность проявить фантазию, оформляя каждый ноготь, делая его эксклюзивным или все одинаково.

Геометрия

Дизайн, который никогда не выйдет из моды, к тому же в черно-белом цвете от смотрится особо привлекательно. Отдайте предпочтение фигурам и формам, которые вам больше всего импонируют и увидите, насколько стильными креативными станут ваши ногти.

Курортная тематика (на главном фото)

Наверняка лето у вас ассоциируется с морем или океаном и пальмами. Если это так, используйте ассоциации для выбора дизайна маникюра. Вы однозначно не прогадаете, поскольку такое оформление станет украшением ваших пальчиков. Это красиво, оригинально и весело, поднимает настроение и идеально стилизуется под любой лук.

Вместо заключения

Черно-белое классическое сочетание цветов имеет множество преимуществ. Это касается выбора одежды, обуви, прически, маникюра и педикюра. Будьте уверены в том, что ваши ноготки станут аккуратными, красивыми, идеально подходящими под любой наряд, макияж и прическу, а также актуальными в любое время года и тем более теплым летом.

Изящество и изысканность дизайна вам гарантирована, осталось только определиться с оформлением (хотя летнего времени много, и у вас есть возможность использовать разные идеи).