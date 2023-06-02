Карие глаза далеко не все одинаковые: как подобрать идеальный цвет волос для карих глаз

Карие глаза обладают невероятной красотой, глубиной и насыщенностью цвета, несмотря на их оттенок. Очень важно подобрать идеально гармонирующий с ними цвет волос, который поможет сделать образ целостным и привлекательным. О правилах выбора пойдет речь в данной статье.

Оттенок кожи

Чтобы карие глаза гармонично сочетались с цветом волос, необходимо принять во внимание не только их оттенок, но и тон кожи. Существуют тона двух типов: теплый и холодный. Находясь в хорошо освещенном помещении или на солнце, обратите внимание на оттенок ваших вен. Если вены голубоватые, это означает, что вы относитесь к холодному типу, если зеленоватые — у вас теплый подтон.

Всегда учитывайте тот фактор, который лежит в основе построения гармонии цветов в макияже и окрашивании волос. Теплый тип прекрасно сочетается с волосами с золотистыми бликами, холодный стоит дополнить более яркими, насыщенными оттенками.

Светлые оттенки карих глаз

Всегда помните о том, что светлые оттенки идеально сочетаются с темными цветами волос и наоборот. Сочетайте контрасты, чтобы добиться максимально привлекательного эффекта. Именно поэтому цвет “черный шоколад” будет идеальным для выбора. Отличным вариантом станут волосы медного цвета или окрашенные в более яркий красноватый цвет. Рыжие тона волос подходят для карих глаз с голубыми, зелеными, серыми и золотистыми оттенками. Избегайте слишком черного цвета в сочетании с теплым подтоном глаз, поскольку такое сочетание будет смотреться не очень органично.

Темные оттенки

Как уже было сказано, для темных оттенков (есть карие глаза, которые выглядят почти черными) идеально подойдут светлые оттенки волос. Здесь выбор безграничен, поскольку можно перечислить почти все оттенки, за исключением очень темных. Такую комбинацию использовать не рекомендуется, чтобы черноты не было уж слишком много.

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То есть даже самые шикарные черные волосы вместе с почти черными глазами будут выглядеть как парик из искусственных волос. Опять-таки у каждого свой вкус, и, если вам импонирует такое сочетание, нет повода, чтобы отказываться от своего желания.

Вместо заключения

Если по всем параметрам вам не подходит цвет волос, который вы выбрали, откажитесь от однотонного окрашивания и предпочтите такие техники, как балаяж, омбре, мелирование и пр. Также рекомендуется при смене цвета волос учитывать и оттенок бровей.

Постарайтесь сделать так, чтобы волосы, глаза, брови и кожа находились в одной гармоничной концепции. Это поможет создать эффектный восхитительный образ.