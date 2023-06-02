Пасть не опасна

1 июня городской суд Петербурга установил: собакам-поводырям можно проходить в метро без намордника.



Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Как уже сообщала «Новая», в начале нынешнего года инвалид по зрению Валерий Крумкач обратился в Горсуд Петербурга с требованием отменить подпункт 9 пункта 27 части III Правил пользования петербургским метрополитеном. Согласно этому документу, собака-проводник допускалась в метро только в том случае, если у хозяина имеется на нее документ, специальная шлейка с надписью, к тому же собака обязана была находиться в наморднике.

— Если на собаку-проводника надеть намордник, то она теряет половину своих возможностей, — утверждал в суде Крумкач. — Проводник приучен поднимать вещи, которые выронил его ведомый (в первую очередь трость, но также ключи, кошелек, платок и пр.), может придержать зубами за одежду, если видит, что впереди (пусть и не очень близко) потенциальная опасность — например, поломоечная машина или подросток на скейте.



Валерий Крумкач. Фото предоставлено Объединённой пресс-службой судов Петербурга

Представители метрополитена настаивали на том, что в первую очередь собака-поводырь — это все-таки хищник, а потому может неадекватно отреагировать на неожиданный звук или на то, что ей наступят на лапу, дернут за хвост. В этом случае, по мнению представителей метро, собака может забыть про команды и обучение, поддаться инстинктам и покусать окружающих.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры Петербурга, прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Шкарлет обратила внимание суда,

что постановление противоречит федеральному законодательству, где подобных ограничений нет.

— Федеральное законодательство ясно указывает, куда имеет право проходить и где может находиться собака-поводырь, — пояснила Шкарлет в суде. — Метро как общественный транспорт является одним из таких мест. Никаких ограничений в виде намордника или размера поводка закон не предусматривает. Кроме того, за всю историю Петербургского метрополитена не зафиксировано ни одного случая, чтобы собака-проводник кого-то укусила или нанесла другой вред здоровью (людей). Значит, в этой части правила должны быть приведены в соответствие с федеральными законами.

Суд постановил отменить требование, в соответствии с которым собака-проводник в подземке должна быть в наморднике. Но оставил в силе ту часть, где говорится о необходимости владельцу собаки иметь при себе соответствующие документы и специальную шлейку.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

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