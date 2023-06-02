 

Пасть не опасна

02.06.2023, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1 июня городской суд Петербурга установил: собакам-поводырям можно проходить в метро без намордника.


Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Как уже сообщала «Новая», в начале нынешнего года инвалид по зрению Валерий Крумкач обратился в Горсуд Петербурга с требованием отменить подпункт 9 пункта 27 части III Правил пользования петербургским метрополитеном. Согласно этому документу, собака-проводник допускалась в метро только в том случае, если у хозяина имеется на нее документ, специальная шлейка с надписью, к тому же собака обязана была находиться в наморднике.

— Если на собаку-проводника надеть намордник, то она теряет половину своих возможностей, — утверждал в суде Крумкач. — Проводник приучен поднимать вещи, которые выронил его ведомый (в первую очередь трость, но также ключи, кошелек, платок и пр.), может придержать зубами за одежду, если видит, что впереди (пусть и не очень близко) потенциальная опасность — например, поломоечная машина или подросток на скейте.


Валерий Крумкач. Фото предоставлено Объединённой пресс-службой судов Петербурга

Представители метрополитена настаивали на том, что в первую очередь собака-поводырь — это все-таки хищник, а потому может неадекватно отреагировать на неожиданный звук или на то, что ей наступят на лапу, дернут за хвост. В этом случае, по мнению представителей метро, собака может забыть про команды и обучение, поддаться инстинктам и покусать окружающих.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры Петербурга, прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Шкарлет обратила внимание суда,

что постановление противоречит федеральному законодательству, где подобных ограничений нет.

— Федеральное законодательство ясно указывает, куда имеет право проходить и где может находиться собака-поводырь, — пояснила Шкарлет в суде. — Метро как общественный транспорт является одним из таких мест. Никаких ограничений в виде намордника или размера поводка закон не предусматривает. Кроме того, за всю историю Петербургского метрополитена не зафиксировано ни одного случая, чтобы собака-проводник кого-то укусила или нанесла другой вред здоровью (людей). Значит, в этой части правила должны быть приведены в соответствие с федеральными законами.

Суд постановил отменить требование, в соответствии с которым собака-проводник в подземке должна быть в наморднике. Но оставил в силе ту часть, где говорится о необходимости владельцу собаки иметь при себе соответствующие документы и специальную шлейку.

Максим Леонов,
специально для «Новой»

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика