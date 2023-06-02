 

Пономарева, диетолог, объясняет опасности, связанные с жареной пищей

02.06.2023, 17:05, Разное
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Лето – прекрасное время для приготовления шашлыков, барбекю и других летних блюд. Но некоторые вещества, которые образуются при приготовлении на гриле, можно считать вредными.

Чем больше мяса и жира попадает на уголь, тем выше дым. ПАУ – это полициклические ароматические углеводороды. Диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорума рассказала, что некоторые из 250 химических веществ этого вида являются раковыми.

Уже при 120°C на рыбе и мясе могут образовываться НАА (гетероциклические ароматические аминокислоты), которые придают рыбе и мясу коричневатый цвет. Предполагается, что рак вызывается именно ими.

Тип пищи и способ приготовления определяют ее пользу. Реакция Майяра отвечает не только за хороший вкус и привлекательный цвет. Крахмалистая пища также может выделять токсичные вещества .Если поджарить картофель или хлеб на сковороде, образуется акриламид. Это вещество способно изменять генетический материал и может вызывать рак.

С точки зрения питания гриль не вреден. Доза любого яда имеет решающее значение. Наибольшую опасность при приготовлении на гриле представляет огонь. Кроме того, часто недооценивают бактерии, которые могут вызывать заболевания.

Сырая курица, молоко и молотое мясо – все это хорошие источники Campylobacter. “Они могут вызывать сильную диарею, лихорадку и судороги.” Важно правильно готовить мясо.


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