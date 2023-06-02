Мнение: Некомфортно — значит невозможно

Самый надёжный способ стать несчастным — всеми силами избегать неприятностей, стремясь к удовольствиям и комфорту. Неудивительно, что новые поколения несчастны. От них постоянно слышно: «я не хочу страдать, я не хочу терпеть, я хочу нормально жить, причём не когда-нибудь, а прямо сейчас».

На Западе нежелание напрягаться или терпеть боль дошло уже до безумия, так как там допустили во власть опасных сектантов с их бесчеловечной идеологией толерантности. Поколение снежинок постоянно плачет, оскорбляется и отказывается работать, так как его обижает этот жестокий мир.

В России мы над американцами смеёмся, однако наше общество катится в ту же самую пропасть, в пропасть беспомощного инфантилизма. Обыватель убеждён, что имеет право хорошо жить, и что только злые власти или злые обстоятельства мешают ему погрузиться в ванную заслуженного счастья.

На днях в комментариях зашёл разговор про квартиры, и я прочёл там очень типичное суждение про рождаемость. Цитирую:

«[Вы пишете, «отложить покупку квартиры».] А может у него к этому времени старшему ребенку исполнилось 5, а младшему 2, а без покупки квартиры рождение их было бы невозможным. Вы опять путаете жизнь с бухучетом».

Сейчас для отечественного поколения снежинок будет сюрприз. Чтобы родились два ребёнка — старшему пять, а младшему два — покупка квартиры не нужна. Потому что рождаются дети в роддомах, а зачать их можно вообще где угодно, хоть в комнате в общаге, хоть даже в палатке в лесу. Точная реплика должна звучать так: «…а без покупки квартиры рождение детей было бы некомфортным…». Или, ещё точнее, несколько менее комфортным, нежели в собственной квартире с достаточным количеством комнат.

Собственно, в этом-то и заключается трагедия инфантилизма. Очень многие убеждены, будто они имеют право хорошо жить, а страдания, дискомфорт, тяжёлый труд и так далее — это то, чего следует всеми силами избегать. Поэтому для поколения снежинок слова «некомфортно» и «невозможно» — это синонимы.

Вернёмся к квартирам. Как может купить квартиру обычная молодая семья из региона? Да сотней разных способов. К примеру, поехать вдвоём в Москву, устроиться там на полторы-две ставки на какую-нибудь простую, но неприятную работу. Жить в хостеле, питаться макаронами с курой, откладывать три четверти заработанного. Год-другой ударного труда, и нужная для покупки квартиры сумма скопится на счёте в банке.

Комфортный способ? Отнюдь нет. Как минимум год придётся напрягаться, вкалывать, терпеть значительные неудобства. А некомфортно и невозможно на языке снежинок — это синонимы.

Тут кроется первая часть проблемы. Чтобы реализовать классическую американскую мечту, которая является по сути мечтой интернациональной, надо как следует напрячься. Дом с лужайкой стоит дорого. Хорошая девушка замуж за беспомощного тюфяка не пойдёт. Вырастить хотя бы троих детей довольно хлопотно. Для американцев столетней давности никакой проблемы тут не было: они понимали, что мечта имеет свою цену, и были готовы эту цену заплатить. Современные американские снежинки напрягаться не хотят, они хотят жить в своё удовольствие, и чтобы дом с лужайкой и семьёй образовались как-нибудь ненапряжно, сами собой. Поэтому американские снежинки вынуждены прозябать в подвале родительского дома, ныть в соцсетях и страдать, наблюдая, как их мечту реализуют другие: трудолюбивые улыбчивые сволочи, у которых всё получается.

Абзац выше — классическая трагедия, которую на американских форумах перепевают на все лады ежедневно. В России дела обстоят лучше, но общее направление мысли обывателей, повторюсь, то же самое. Без труда рыбка в пруде не ловится, а трудиться некомфортно, а некомфортно — это невозможно. «Честному человеку» остаётся поэтому только сидеть без рыбки и вздыхать, обвиняя во всём Путина, капиталистов, плохих бояр, своих родителей или, допустим, тех же американцев.

Это была первая часть проблемы снежинок. Без тренировок в спортзале сильного тела не будет, но тренировки — это некомфортно, а жить без сильного тела — ещё некомфортнее. Остаётся только плакать в подушку, требуя, чтобы тебя перестали, как они это говорят, «фетшеймить», то есть стыдить за жир.

Вторая часть проблемы заключается в том, что человеческая система эмоций и настроения постоянно калибруется под окружающую среду. Негр из Эритреи радуется, когда ест горячую овсяную лепёшку, и огорчается, когда засыпает голодным. Миллиардер из Калифорнии радуется, когда покупает новую яхту, и огорчается, когда клафути в ресторане подают на 3 градуса более холодным, чем он привык. Поменяем негра с миллиардером местами, подождём год. Через год миллиардер будет радоваться горячей овсяной лепёшке, а негр — огорчаться из-за холодного клафути.

Чтобы эта система «приятно-неприятно» работала нормально, мы должны регулярно испытывать страдания. Если принцесса ходит в походы и занимается спортивной гимнастикой, ей комфортно спать на любой нормальной кровати. Если принцессу ограждают от любых физических нагрузок, она будет плакать и мучаться из-за горошины, подложенной под 12 мягких перин.

Снежинка не хочет испытывать дискомфорт, выращивая детей или тяжело зарабатывая себе на дом. Поэтому мозг снежинки подстраивается под обстоятельства и заставляет её плакать из-за тройки по математике или невыносимо грубого однокурсника, сказавшего «она» вместо «они».

Одно время учёные любили избавлять пациентов от «лишних органов», доходя в своём улучшательстве даже до профилактического удаления толстой кишки. Через несколько десятилетий, когда мода на превентивное удаление проходила, обычно оказывалось, что «лишние» органы не такие уж и лишние, что они выполняют важную работу для человеческого организма.

Полагаю, то же самое относится и к страданиям. Современная идея, согласно которой человеку должно быть всегда хорошо, согласно которой он не должен напрягаться, иначе как поедая вторую тарелку пельменей со сметаной, является варварской и деструктивной. Стресс и страдание — не просто нормальные явления, это совершенно необходимые ингредиенты здоровой человеческой жизни.