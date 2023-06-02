Мнение: О главном правиле настоящей женщины… На чём не экономить никогда?

О женской расчётливости, экономности и рачительности ходят легенды. Мол, и шляпку-то она соорудит из ничего, и салат приготовит, и скандал организует. Сплошная #экономия! Мужчинам только и остаётся, что приносить ресурсов побольше, а уж сэкономит их любая #женщина самым наилучшим образом. Только удивляться и останется.

В общем, экономия настолько в крови у женщин, что теперь и в самых топовых дамских журналах от «Работницы» до Vogue, и на девочковых посиделках звучат слова и правила, на чём экономить нельзя. Вообще нельзя. Никак.

Почитаем-посмотрим?

Вот пять популярных пунктов.

1. Здоровье. Вроде бы, очевидно, но… Речь не о том, что надо регулярно проходить диспансеризацию, посещать гинеколога и стоматолога. Речь обо всех этих «оздоравливающих» процедурах — СПА, массаж, хамам, ароматерапия и прочий релакс. Без этого уже ну никак нельзя современной женщине. И, кстати, о стоматологе: регулярное отбеливание зубов — тоже то, на чём «не экономят». Ибо здоровая белоснежная улыбка всегда будет украшением, которое не уступит жемчугу (в том числе по цене).

2. Отдых. Кажется, что это — повторение пункта 1, но нет. Современной женщине отдых необходим отдельно. Ибо устаёт она, бедняжка, сначала на работе, а потом на работе по дому. Да так, что еле-еле сил хватает любимый сериал посмотреть. Даже в отпуске. В общем, нужен ей особый, самостоятельный отдых. Где нет никаких дел, дети не плачут, муж не орёт, даже мама не докучает. И совсем не обязательно, что это должен быть дорогущий вояж на Мальдивы, можно и на уик-энд в Турцию. Лишь бы одной (формально) или с подружкой. Новые впечатления, новые эмоции, новый роман — на этом экономить нельзя!

3. Имидж. Это не про одежду — о ней речь пойдёт отдельно. Это про то, как привлекательно и соблазнительно женщина выглядит ещё до того, как подберёт платьишко, сумочку и туфельки к сегодняшнему настроению. Про то, что в ней всё должно быть прекрасно, от кончиков волос, до кончиков ногтей. А значит, про косметику, шампуни, салоны, гламурные журналы: надо же быть в тренде — даже про обычную расчёску, которая должна быть непременно качественной и не в единственном экземпляре, на разные случаи. Для мокрых волос, для сушки, для укладки, для повседневной причёски… В таком деле не бывает мелочей. Точнее, этих «мелочей» должно быть много у каждой женщины. Да, недёшево, но… На красоте не экономят!

4. Гардероб. Тут первое правило, под которым подпишется даже и #мужчина, — не покупать тучу вещей «на раз». Вместо этого надо правильно составить базовый гардероб. Но непременно из вещей стильных, качественных, сочетаемых и подходящих на все случаи жизни. Плевать, что с вероятностью 99,99% это будут дорогие дизайнерские бренды. Зато как приятно потом видеть себя в зеркале, ловить завистливые взгляды подружек и товарок, а также со знанием дела обсуждать с ними за чашкой чая стили и тренды. Такое дорогого стоит, а значит… Правильно: на всём этом экономить — грех!

5. Хобби. Или хотя бы лёгкое увлечение. Если оно приносит удовольствие и радость, в него надо вкладывать и #деньги, и время, и прочие ресурсы. Ведь это — повод отвлечься от повседневных забот, способ поднять уверенность в себе, возможность расслабиться и получить новую порцию женского вдохновения. Разве можно на таком экономить?

Как видим, список получился весьма экономным. Всего пять пунктов из безбрежного моря возможностей. На всём остальном женщина экономить может. А иногда и «должна».

На чём или на ком? Ну, на детях не получится: детьми нынче #женщины меряются с таким же азартом, с каким раньше #мужчины мерились… «линейками». Остаётся — на делах бытовых, на внимании к мужу, на заботе о близких. Перебьются как-нибудь, не маленькие небось!

Не, ну а вы как хотели?

Разве быть современной женщиной легко?

Разве она всего перечисленного не заслуживает?

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