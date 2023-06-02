Kандидат в президенты США призовёт прекратить поддержку Украины и вывести силы НАТО из Восточной Европы

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами в пятницу в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир представит собственный план по прекращению конфликта на Украине, передаёт The Independent. Среди прочего план предусматривает признание вхождения в состав РФ новых регионов, отказ от антироссийских санкций и от предоставления Украине возможности вступить в НАТО.



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Американский предприниматель Вивек Рамасвами, ставший кандидатом в президенты от Республиканской партии, в пятницу в штате Нью-Гэмпшир на Дне Линкольна в округе Белкнап выступит с собственным планом по прекращению украинского конфликта, пишет газета The Independent, ознакомившаяся с текстом его речи.

В частности, Рамасвами призовёт к «переговорам о мирном договоре с Россией, который позволит достичь жизненно важной цели безопасности США: остановить растущий военный союз РФ с Китаем». Кандидат от республиканцев отметит, что его план является зеркальным отражением усилий бывшего президента Ричарда Никсона по разрыву союза СССР и Китая, назвав президента РФ Владимира Путина новым Мао.

Рамасвами в своей речи называет договор между Россией и КНР, заключённый два десятилетия назад, а также партнёрство «без ограничений», о котором заявили Путин и китайский лидер Си Цзиньпин, доказательством того, что китайско-российский альянс «представляет наибольший военный риск для США». При этом, по его словам, президент Джо Байден путём поддержки Украины «подталкивает Россию к более тесному военному союзу с Китаем, что увеличивает риск ядерной войны».

Как отмечает The Independent, хотя Рамасвами называет своё предложение по решению конфликта «мирным договором», то, что он изложил, не соответствует определению этого термина. Дело в том, что мирные договоры по большому счёту представляют собой окончательное урегулирование вооружённых конфликтов. Вместо этого новоиспечённый политик предлагает аналог перемирия под эгидой ООН, которое действует на Корейском полуострове с 1953 года.

План кандидата в президенты США предусматривает признание вхождения в состав РФ четырёх новых регионов, прекращение антироссийских санкций и военной помощи Украине, а также отказ от возможности вступления страны в НАТО. Альянс также должен будет отказаться от развёртывания войск на своей восточной границе и закрыть все базы в Восточной Европе.

Взамен он предлагает РФ выйти из Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года с Китаем, прекратить партнёрство «без ограничений» и любое военное сотрудничество с Поднебесной. Кроме того, по его плану РФ должна вновь присоединиться к ДСНВ, вывести все свои силы с территории Латинской Америки и убрать всё ядерное оружие из Белоруссии и Калининграда.

По мнению Рамасвами, Украина «не победит Россию в военном отношении» без «чрезвычайного вмешательства» со стороны США, которое поможет Киеву, но уменьшит обороноспособность Америки. Это, в свою очередь, не позволит ответить на возможное нападение Китая на Тайвань.

«Согласно моему мирному плану, Украина сохранит свой суверенитет, а статус РФ как врага окончательно ослабнет. Лучший путь для Украины к сохранению собственной безопасности — принять соглашение, заключённое под эгидой США, подкреплённое российскими обязательствами перед США», — намерен заявить политик.

В национальном комитете Демократической партии осудили план как «выступление против нашего союзника». «Вивек Рамасвами обещает прекратить поддержку Украины со стороны Америки, что представляет угрозу для наших союзников на местах и самой демократии», — гласит заявление комитета.

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