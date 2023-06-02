Скандалы: Рыбинск без рыбы. Жители Ярославской области возмущены загрязнением водоемов

Жители Рыбинска, второго по величине города Ярославской области, остались без водоемов, пригодных для купания

Все акватории оказались сильно загрязнены и не прошли санитарный контроль. При этом серьезные экологические проблемы в регионе фиксируются не первый год, однако чиновники из администрации губернатора Михаила Евраева, судя по всему, бездействуют, сообщают СМИ.

1 июня стартовал купальный сезон. В Ярославле Роспотребнадзор разрешил отдыхать на двух пляжах. А вот жителям Рыбинска повезло меньше – им запретили купания в городской черте из-за того, что ни один водоем не соответствует требованиям.

«Купание в городской черте запрещено из-за неблагоприятного по бактериологическим показателям состояния воды в Волге. Ситуацию осложняют и гидросооружения. Вход в воду в непосредственной близости может стать причиной несчастного случая», — сообщил начальник рыбинского поисково-спасательного отряда Александр Слюсаренко.

Раньше жители Рыбинска могли отдыхать на левом берегу Волги, однако из-за ремонта моста пляж превратился в строительную площадку. Теперь горожанам необходимо искать водоемы за пределами Рыбинска, чтобы спастись от жары или провести время с семьей и друзьями на берегу.

Примечательно, что в 1777 году Рыбная слобода, став центром уезда Ярославской губернии, получила статус города и название Рыбной. Под влиянием названия уезда закрепилась форма Рыбинск. Местные жители уже шутят в социальных сетях на эту тему, подчеркивая, что в Рыбинске не осталось рыбы из-за ужасного состояния водоемов.

Не лучше ситуация обстоит и в других населенных пунктах Ярославской области. Так, например, в самом Ярославле пригодными для купания были признаны лишь два пляжа . Ранее администрация губернатора Михаила Евраева неоднократно подвергалась критике за грязные воздух и воду в регионе, а местные жители регулярно сообщают о загрязнении водоемов . Однако чиновники, видимо, не могут решить проблему.

Отметим, что купание в водоемах, не предназначенных для этого, может быть очень опасным из-за большого риска утонуть, получить травмы или заболеть. Некоторые из основных опасностей связаны с неизвестной глубиной водоемов, подводными течениями, а также риском подхватить различные опасные инфекции.

Ранее жители Ярославля обратились к Путину из-за застройки берега Волги. В администрации Евраева не смогли решили проблему.

Илья Орешкин