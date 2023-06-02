Как быть, если нет возможности вернуть микрозайм

Микрофинансирование становится все более популярным вариантом кредитования. Люди разных профессий, включая финансово подкованных специалистов, обращаются в микрофинансовые организации (МФО), такие как Credit7 , за короткосрочными займами. Учителя, врачи, менеджеры среднего звена и заводские рабочие – все они могут использовать услуги МФО для решения своих срочных финансовых потребностей. Важно выбирать надежные и лицензированные организации для получения микрокредитов и тщательно оценивать свою способность вернуть заем в установленные сроки.

На какие цели оформляют микрозаймы

Микрофинансирование осуществляется на разные цели. Деньги могут потребоваться на дорогостоящее лечение, отпуск, реабилитацию после травм. Часто заемщики тратят займ на ремонт, приобретение бытовой техники.

Конечная цель финансирования имеет значение, но куда более важно возвращать деньги вовремя, выполняя тем самым взятые на себя обязательства.

Как осуществляется погашение микрозайма

Микрозайм представляет собой некую предоставленную клиенту во временное пользование сумму денежных средств. На нее начисляется определенный процент. Погашение задолженности по основному долгу и процентам осуществляется согласно пописанного сторонами графика погашения платежей.

График формируется в программе, которой МФО пользуется с целью учета клиентов, сопровождения и ведения их личных дел. Выдается заемщику как правило в электронном виде одновременно с договором о предоставлении займа.

Погашение обязательств перед МФО осуществляется согласованным между сторонами, разрешенным в рамках действующего законодательства способом. Чаще всего клиент закрывает долг, используя пластиковую карту, на которую ему приходят выплачиваемые работодателем аванс и зарплата. Также предусмотрена возможность переводов денежных средств через кассира-операциониста в банке.

В графике погашения в обязательном порядке сформированы не только подлежащие к внесению на счет МФО суммы, но и «крайние» даты для закрытия действующих обязательств. Очень важно придерживаться обозначенных дат, ведь если платеж будет внесен на следующий день, клиент выходит на просрочку.

Чем грозит просроченный платеж

Перед подписанием договора займа клиент ознакомляется с документами. Обращает внимание на ключевые моменты. В их числе сумма финансирования, срок, процентная ставка, размер платежа в счет погашения обязательств и дата его внесения.

Даже у самых ответственных людей случаются промахи, а именно — пропуск очередного платежа в счет погашения займа. Причин этому множество: от простой забывчивости до нахождения в месте, где в принципе совершить платеж не представляется возможным.

Вне зависимости от причин, по которым возник просроченный платеж, возникают последствия. Об этом нельзя забывать заемщику. Серьезность последствий во многом зависит и от того, насколько быстро клиент закроет образовавшуюся финансовую задолженность.

В действительности последствия «просрочки» по оформленному в МФО займу могут быть достаточно серьезными:

наложение ареста на имущество (если оно предоставлялось в залог);

передача дела о просроченной задолженности, нарушения условий договора о предоставлении займа в суд;

применение по отношению к заемщику штрафных санкций (сумма штрафов определяется тарифами МФО и порой бывает довольно высокой);

передача данных о просроченной задолженности в НБКИ и другие базы, в которых аккумулируются сведения о кредитной истории клиентов;

невозможность оформить микрозайм в какой-либо другой финансовой организации.

Серьезность последствий зависит от множества факторов. Имеют значение длительность просрочки, способность клиента донести до представителя МФО причину неплатежа или несвоевременного внесения денежных средств. При этом сумма остатка задолженности по микрозайму практически не имеет значения.

Что делать, если нет возможности погашать займ

Ситуации, когда у клиента есть денежные средства, но он принципиально не погашает взятые на себя обязательства — редкость, но тоже имеют место быть. Чаще просроченная задолженность образуется потому, что оформивший займ человек неверно рассчитал собственные силы, и у него просто нет денег на закрытие текущих финансовых обязательств. Причин, по которым еще вчера, казалось бы, успешный клиент, которому скоринговая программа одобрила микрозайм, не платит по счетам множество. В их числе потеря работы и снижение заработной платы, появление в семье дополнительных иждивенцев, снижение уровня жизни.

Если человек понимает, что настал момент, когда ему попросту нечем платить по действующим кредитным счетам, важно отбросить эмоции и сохранить трезвый рассудок. Прежде всего, стоит задуматься о том, есть ли какие-либо ресурсы, которые можно выгодно продать, чтобы полученные денежные средства направить в погашение займа. Также стоит попробовать договориться с кредитором мирным путем.

Основное правило в ситуации, когда возможности возвращать займ нет, заключается в недопустимости скрывать свое местонахождение от кредитора. Представители МФО тратят минимум ресурсов на поиск должников. Практически сразу следует обращение в суд, что для должника сопряжено лишь с увеличением подлежащей выплате займодавцу суммы по текущей просрочке.

Как не допустить образования просрочки

Решение оформить займ должно приниматься рационально. Важно, чтобы оно было взвешенным. Прежде, чем подписать документы о финансировании, клиент должен внимательно прочесть договор займа, просмотреть прилагаемый к нему график погашения платежей. Если возникает ситуация, что займ более оплачивать невозможно, должник самостоятельно или через своего представителя должен найти попытку договориться.

Возможно, предмет договоренности будет заключаться в пересмотре размера ежемесячной выплаты, установки какого-либо аналога «кредитных каникул». Представители МФО не заинтересованы в огромном количестве должников, а потому спокойно идут навстречу и садятся за стол переговоров, если речь идет о рефинансировании займа.

Итак, существует множество вариантов, как можно действовать, узнав о наличии микрозайма. Между тем, далеко не каждое действие можно с уверенностью назвать правильным. Когда встает вопрос о невозможности выплачивать долг или проценты, клиент в первую очередь должен задуматься о дополнительном источнике финансирования. Возможно, это будет прибыль от сдачи в аренду имеющихся в собственности должника квартиры или комнаты.

Некоторые МФО идут навстречу клиентам, допуская рефинансирование долга. Как правило, данная процедура заключается в увеличении срока предоставления займа, за счет чего удается снизить размер платежа. Как бы то ни было, допускать просроченную задолженность по микрозайму не стоит. Лучше найти деньги на погашение обязательств, занять их у родственников, знакомых, коллег, чем выйти на просрочку.