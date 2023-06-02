Мнение: Письмо: “Не красится вообще”

Это письмо сами разбирайте.

Ходы, рефлексию, самооценку автора и его ситуацию в поле, насколько понимаете.

falchi0n

Здравствуйте, Эволюция!

Я вроде бы кое-что понял и осознал ошибки. И познакомился на Тиндере с Мариной. Начиная это, я прежде всего хотел вести себя правильно, говорить правильно. А там – будь, что будет.

Мне 49 лет, ей 46. Оба давно в разводе, у каждого взрослый сын в другом городе, оба мелкие клерки.

Диалог завязался, сказал ей, что был сегодня в походике, предложил скинуть фотки в мессенджер. Перешли в телегу. Нормальное общение, пытался смешить. Через пару дней договорились встретиться.

Потом она простудилась, потом я… В общем, встретились только через две недели. Но переписывались активно. Старался не спорить, не вещать, не изрекать, не распространялся о себе. Я рассказывал о своих прошлых приключениях, она о своих увлечениях, фоточки, взаимные комплименты, немного флирта… Хорошая переписка была, со взаимной заинтересованностью.

Она собиралась вскоре в турпоездку с подружками. По совпадению я тоже в те края намеревался ехать, но со сроками еще не определился. Поэтому взял те же даты и рейсы.

Встретились. Пришла без макияжа, без маникюра, в совсем бытовой одежде. Ладно, думаю, никто же не обязан. Спасибо, что вообще пришла.

Поболтали. Как-то (в постели уже позже) она говорила, что я был тогда серьезный, суровый. В противоположность тому, что сейчас выглядел счастливым, улыбающимся. (Выразила, как меня воспринимают со старта. Только в комплиментарной формулировке. А возможны и другие слова: нелюдимый, недружелюбный, отталкивающий).

Проводил до дома, пригласила на кофе «без глупостей». Выпили кофе, собрался уходить, поцеловал коротко. Отстранился, смотрю на нее. Говорит: «Этого мало». Ок, начал целовать теперь по-взрослому. Ушел.

Из дома сразу написал: «Марина, ты – огонь! Хочу тебя». Она посмущалась, сказала, что нравлюсь ей теперь гораздо больше, целоваться понравилось.

Зеленый свет жеж. Хотел встречу на следующий день – отказалась в итоге, сославшись на дела и усталость. До вылета оставалось два дня – не встретились. Но переписывались. И с горячими словами. Пригласил ее в день прилета поужинать со мной в квартире, которую я снял там.

В том городе (пятница) я сделал ужин, она пришла, поели («Вижу первого мужчину, который приготовил окрошку»). Секс, много секса. Спали вместе. Утром потрахались, она отправилась к подружкам и потом в отель, где они будут жить.

Это она дней через десять писала:

«Нет, я о сексе конечно думала, но немного по-другому. А еще парилась о том, что спешу и неправильно все это… А когда ты разделся, блин, держите меня семеро».

В воскресенье днем поехал к ней в отель за город. Купались в бассейне, обнимашки-целовашки. Привез ее на ночь к себе. Много трахались. Она специально купила масло, чтобы сделать мне массаж.

На следующий день по городу гуляли, выпили по паре дринков в кафешке прямо с утра. Потом погнали в аквапарк. Там тоже классно было, обнимашки-целовашки в том числе. Отвез ее в отель.

Написала вечером мне так: «Хотела тебя поблагодарить за сегодняшний день. Он был длинный, насыщенный, классный. Мне было хорошо с тобой».

На следующий день (вторник) совместная экскурсия с ее подружками. Целовались с Мариной на пляже, отойдя в сторонку…

Вечером у меня была деловая встреча, Марине я заранее сказал об этом, то есть, на эту ночь я ее не зову. Написал ей после той встречи: «Марин, а как тебе нравится вариант провести со мной ночь с четверга на пятницу? В аэропорт вместе поедем. Ты уже успеешь соскучиться? ;)» (От нее была как-то фраза «хочу соскучиться по тебе»).

Ряд обычных сообщений, а потом от нее: «У меня какое-то чувство, что по приезду в <наш город> ты не захочешь меня видеть. Я ошибаюсь или нет? Может вопрос дурацкий, но не могу от него избавиться».

Я немедленно обиделся: «Марина, а ты мнительная девушка, оказывается. ))) Разве я давал повод? Или это ты ищешь повод?»

Она: «Я хочу продолжить и не только в <этом городе>, но я не уверена что это нужно тебе».

На среду у меня была большая экскурсия с раннего утра и допоздна. Я ответил после экскурсии, через сутки. Рассказал о поездке. Писала, что рада за меня… Я стал говорить о сексе, о том, как ее хочу. Ну, поговорили о желаниях, вроде бы страстно, но… Тем не менее, у нее на четверг планом остались какие-то там спа-процедуры. А на вечер и ночь меня в ее планах не было.

В четверг я нашел, чем заняться днем, под вечер написала мне: «Я сегодня психую и даже массаж не расслабил, завтра самолет, я всегда дергаюсь перед полетом. Давай перенесем на завтра на вечер ) Пошла в басик )) как у тебя день проходит?»

Я еще надеялся, что она все же захочет провести ночь вместе, хотел за ней поехать. Но это меня вывело: «Ты нашла себе занятие поинтереснее, чем встреча со мной. О чем ещё говорить?»

Она: «Олег, я женщина. Мне нужно собраться и не только вещи, но и внутренне. Да, я такая психопатка. Я не буду тебе объяснять о планах, чувствах и прочей херне. Тебе на нее пос… Чувство вины во мне будить – занятие бесполезное, оно умерло давно и безвозвратно. Завтра будет какой-то другой день, и мы не сможем встретиться?! Тебе тоже хорошего вечера».

В самолете домой сидели вместе, не разговаривали. В домашнем аэропорте буркнули друг другу: «Созвонимся», и разошлись. Пятница.

В субботу пишет: «Твое молчание напрягает, а еще очень бесит, что из всего возможного ты выбрал пожалеть себя и напиться (запах почувствовала, накидался вечером, что такого-то?), просто убивает, что в самолете ты не сказал ни слова, а огорчает, что все мои страхи воплотились. Очень хочется запулить в тебя ботинком, но я, как взрослая, пойду на концерт».

Я: «Знаешь, мне показалось, что у тебя нет заинтересованности во мне. А я меньше всего хотел бы навязываться».

Марина: «Обычно, люди обсуждают свои отношения. Я как обычно, что-то не то подумала. Ок, больше не беспокою».

Я: «Марин, ты мне нравишься, я хотел бы встречаться. Вот я прямо говорю о том, что чувствую и чего хочу».

Марина: «Зачем тогда мне треплешь нервы, сижу как дура на этом концерте и плачу».

Встретились через час, без разборок, секс, нежности.

Потом пошло всё прекрасно. Встречались, трахались вовсю. Два раза ночевал с ней. В кино сходили (я лет десять не ходил, а с ней захотелось), места для поцелуев, всё такое… Она готовила для меня вкусное.

Среди этой недели я, правда, один раз на нее наехал. Не красится вообще. Ну, в поездке, думаю, ладно – я тоже в выходные не бреюсь обычно (то есть, тогда еще боялся наезжать). Но ведь в каких-то случаях она краситься будет. Но не для встреч со мной. Да какого хера.

Примерно такой диалог произошел.

– А почему ты не красишься?

– Я тебе не нравлюсь?

– Очень нравишься, но странно как-то…

…

– Ладно, будет тебе мейкап.

На следующей встрече сделала, но очень минималистично. И обиделась, конечно, сказала, что в голове песня крутилась: «Ну что ты страшная такая…».

В воскресенье снова встретились, трахались, ели ее вкусную еду, учил ее играть в шахматы.

Потом повел ее на Квиз, познакомил со своей компанией. Сказала, что ей понравилось, что хочет дальше играть в моей команде. Трахались в этот день и после игры.

Всё хорошо ведь.

И тут она меня бросила.

В понедельник, вторник и в среду я не хотел встречаться. Переписывались только.

Но в те три дня кое-какое трение в переписке все же случилось. Я как-то написал, что раздумываю о том, чтобы отправиться на фронт осенью. Она отвечала в плане: «И зачем тебе чужие интересы?» Я сказал, что это и мои интересы. Еще несколько реплик. В общем, это даже на спор не тянуло, так, обмен мнениями.

В четверг написал, что скучаю, рассчитывая на встречу вечером.

Марина: «Олег, я женщина, у которой в голове 1001 мысль одновременно и которая не чувствует себя в безопасности. Я сделала ошибку, но не жалею о ней) плохо быть бестолковой) особенно в 46 лет. Мне нужен тайм-аут».

Я: «Ты считаешь это ошибкой? Я думал, что у нас отношения».

Марина: «Я не считаю отношения с тобой ошибкой. Ошибка – это ранний секс) я знала об этом, и все равно нейронные связи сделали свое дело). Я не жалею ни о чем, все классно».

Я: «Надо было месяца три потянуть, было бы гораздо лучше? Кому и в чем? “Мне нужен тайм-аут.” – Это понимать как досвидос?»

Марина: «Надо было узнать друг друга лучше, я не знаю, сколько бы это заняло времени. Мне нужно время, никаких подтекстов».

Я: «Ты говоришь, что хочешь меня лучше узнать, но встречаться со мной не хочешь. Прекрасно. Чем я такое отношение заслужил… Ну, ладно». (Переврал ее слова тут, конечно, еще надеялся вырулить).

Марина: «Олег, мне нужно время. Я не смогу с тобой сейчас встречаться. Ты ни в чем не виноват. Лучше узнать друг друга нужно было до секса, но можно и после. Люди разные и они в этом не виноваты. Просто для меня отношения это не только секс, и я не могу им заниматься, пока у меня есть противоречия. А они есть, я не могу на них забивать. И ломать никого не хочу, что такого я попросила?»

[20 минут]

Марина: «Зачем ты делаешь вид, что ничего не происходит. Это не так. Позавчерашний вечер я провела в слезах, вчерашний в раздумьях, а сегодня мне надо подумать».

Я: «Ты меня сейчас напрямую послала н***й. Вот что произошло. В то время как я думал, что у нас отношения, что мы будем вместе. Я в бешенстве. И мне на это нечего сказать».

Заблокировал ее в телеге. Я реально взбесился. Но подумал, если она от меня чего-то захочет, то может просто позвонить. Не позвонила.

Мне не очень жаль потери этих отношений. Она мне внешне не особо. Но я не собирался расставаться в ближайшее время. И я не исключал, что она станет нравиться мне больше.

Я явно допустил ошибки. Проблема в том, что я их вообще не вижу. И в следующий раз пойду по тем же граблям.