 

Диетолог предупредил дочь Агутина об опасных последствиях

02.06.2023, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елизавета-Мария Варум-Агутина родилась 9 февраля 1999 года в Москве. Отец певец и композитор Леонид Агутин и мать, певица Анжелика Варум, трехкратная обладательница национальной российской премии “Овация”, с детства привили дочери любовь к музыке.

Дочь заслуженных артистов России Агутина и Варум можно назвать американским ребенком. С малолетства она почти всегда жила в США и привыкла жить в творческой атмосфере с дедушкой и бабушкой.

В последнее время дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета сильно похудела и изменилась. По мнению диетолога Евгения Арзамасцева, из-за этого у девушки могут возникнуть серьезные проблемы.

Со временем из-за неправильного питания метаболизм у дочери Агутина и Варум замедлится. Мышечная ткань начнет уходить, а жировая наоборот нарастать.

“Если человек ест урывками и без режима, то в будущем это приведет к сонливости, апатии, переменам настроения. Активная жизненная позиция уйдет на второй план”, – отметил диетолог.

Именно поэтому врач советует дочери Агутина и Варум как можно быстрее пересмотреть свой образ жизни, чтобы избежать опасных последствий неправильного питания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза – Собянин

03.06 / Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога

03.06 / Ипотека с низким первым взносом подорожает

03.06 / В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

03.06 / Краснодар лучше всего обеспечен жильем

03.06 / В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути

03.06 / Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова

03.06 / США предпочитают не знать, как Киев использует их оружие для атак по России

03.06 / Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

02.06 / «Образцовый пример обхода санкций» – N-TV рассказал о теневом флоте перевозчиков российской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика