 

Нефть теперь можно производить из морского мусора

02.06.2023, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В БФУ имени Канта был достигнут значительный прорыв в области технологии производства нефти. Ученые из этого университета разработали уникальную технологию синтеза нефти из водорослей и морского мусора.
Этот метод позволяет производить нефть, используя в качестве сырья отходы и биоресурсы морской среды. Такой подход не только способствует устранению экологического загрязнения, но и помогает решить проблему нехватки ископаемого топлива.
Эта новая технология синтеза уже начала использоваться в крупных промышленных масштабах и была успешно применена на нескольких производственных площадках. Ожидается, что благодаря этой разработке удастся повысить экономическую эффективность производства нефти.
Такое достижение в науке и технологии является важным шагом в направлении экологически чистого производства этого продукта. Оно подтверждает, что ученые и инженеры могут вносить революционные изменения в промышленность, приводящие к более устойчивой и экологически безопасной будущей энергетике.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика