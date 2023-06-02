«Проснёмся в Америке или Китае» – всё больше звёзд российского шоу-бизнеса записываются на криогенную заморозку

Уже несколько сотен россиян встали в очередь на криогенную заморозку в первый месяц работы медицинского центра ООО «Криотехнологии».

Среди них бизнесмены, промышленники, представители шоу-бизнеса и других отраслей.

Пользователей не отпугивает даже стоимость услуги – $2000 в сутки. Часть суммы оплачивают меценаты или родственники клиентов, а в случае со звёздами шоу-бизнеса – их поклонники. Заказать процедуру гибернации в морозильной камере можно на срок от одного года до тридцати лет. Оплата может проходить как помесячно, так и целиком за весь курс. Банки охотно предоставляют своим клиентам кредиты на такую цель.

Среди пациентов центра чаще всего встречаются музыканты и актёры.

– Это связано с нестабильной политической обстановкой и запросом общества на чёткое определение своих взглядов. Артисты говорят: поспим и проснёмся в Америке или Китае, – утверждает инсайдер.

В настоящий момент в центре доступны 10 камер, уже к 1 сентября их будет не менее 100. Приоритет в очереди получат клиенты, сразу оплатившие полный курс, а также награждённые почётными званиями – Герой труда, Герой России, заслуженный или народный артист.

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