Куда сходить в Москве? Афиша с 3 по 10 июня

КИНО

“Кино на “Стрелке”

El Capulco совместно с Summer Cinema by KION открывает киносезон под открытым небом

на Болотной набережной в

центре Москвы. До конца сентября зрители за просмотром фильмов смогут продегустировать безалкогольный лагер с витамином D — всех ждет солнечный бар “Стрелка”!

Билеты и расписание сайте: https://summercinema.ru/

МУЗЫКА

“Плюс Дача”

В этом году летняя программа Яндекс Музыки на Плюс Даче станет территорией персональных музыкальных открытий для каждого гостя. Новые форматы концертов, вечеринок и встреч с артистами помогут гостям открыть для себя новую и переоткрыть уже любимую музыку. Программа откроется симфоническим концертом SLAVA MARLOW. Прозвучат 14 треков в живом исполнении с экспериментальными партиями, которых нет в студийных версиях. Исполнять их артист будет вместе с симфоническим оркестром Opensound Orchestra, который работает с Антоном Беляевым в проекте LAB. В формате эксперимента на сцене в этот вечер будет присутствовать переводчик русского жестового языка, чтобы открыть музыку артиста смогло еще больше людей, в том числе слабослышащие и глухие гости.

С 9 июня, Парк им. Горького.

КОНЦЕРТ

Хибла Герзмава

Народная артистка России представит публике новую программу “Опера. Джаз. Музыка кино”, включающую в себя как мировые оперные шедевры и джазовые стандарты, так и культовые песни российского и зарубежного кинематографа. Помимо самой Хиблы, в концерте примут участие звезды классики, джаза и эстрады: народная артистка России, “королева джаза” Лариса Долина, ведущий солист Большого театра, известный оперный певец Игорь Головатенко, участница шоу “Голос” и “Три аккорда”, харизматичная Мариам Мерабова, популярный певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков, талантливый музыкант и мастер вокальной импровизации Александр Панайотов и другие. Артисты выступят в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин. Зрителей ждет легкая и стильная музыкальная программа, полная драйва, энергии и головокружительных импровизаций.

9 июня, Кремлевский дворец.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

“Музраскрутка”

В этой программе талантливые, амбициозные, но пока еще

неизвестные артисты становятся настоящими звездами. Дорогу в шоу-бизнес им прокладывают

гуру музыкальной индустрии, авторитетные продюсеры и артисты со стажем: Виктор

Дробыш, Иосиф Пригожин, Лолита, Полина Гагарина и многие другие. В это воскресенье звездным

экспертом “Музраскрутки” на МУЗ-ТВ станет композитор, продюсер, автор, заслуженный деятель искусств России – Максим Фадеев. Именитый

продюсер впервые за долгое время появится на ТВ, оценит клипы шести молодых

артистов и даст конструктивную критику каждой музыкальной работе. В кульминации

программы Максим Фадеев выберет фаворита выпуска, чей клип встанет в ротацию на

МУЗ-ТВ.

4 июня в 12:00, МУЗ-ТВ.

ТЕАТР

“Час тишины”

Герои спектакля – обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (долбаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины? Пьеса Флориана Зеллера – это комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.

3, 4, 5 июня, “Школа современной пьесы”.

СКОРО

“Воздух Карелии”

Более 40 групп разных форматов и направлений

встретятся со своими зрителями на территории вотчины карельского деда мороза

Талвиукко – первого в республике Карелия этно-парка, музее наследия саамов с оленьей

фермой и питомником ездовых собак со знаменитыми хаски. Фестиваль возрождается

при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На сцене – “7Б”, “Серьга”, “Алиса”, Гарик Сукачев и множество других любимых исполнителей.

16-18 июня.

Дмитрий Маликов. 35 лет на сцене.

В этом году самая интеллигентная поп-звезда

90-х, музыкант с классическим образованием, пианист и композитор, народный

артист Российской Федерации празднует 35-летие творческой деятельности. Именно

этому событию и будет посвящен предстоящий летний концерт музыканта. Певец заранее объявит для поклонников голосование за их

любимые песни, которые они хотят услышать на концерте.

Артист обещает исполнить даже те композиции, которые он редко поет в последнее

время – если за них проголосуют зрители. Зрители смогут окунуться в романтическую атмосферу и потанцевать

под любимые песни.

24 июня, “Зеленый театр” ВДНХ.

Сергей Трофимов

По многочисленным

просьбам поклонников в этот вечер музыкант представит программу из уже

полюбившихся всем песен. Артист приглашает провести летний вечер в теплой

дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными. “Уникальный летний формат концерта на фоне сказочно красивого

амфитеатра уже который год подряд доставит поклонникам большое удовольствие, –

обещают организаторы выступления. – Строчкой из песни Сергея Трофимова “и вдруг

понимаю — это во мне душа” можно передать всю полноту чувств, которые испытает

зритель в финале вечера.

16 июня “Зеленый театр” ВДНХ.