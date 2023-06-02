Наличие в машине телевизора увеличивает риск аварии

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02.06.2023, 14:57, Разное
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Экраны в машине могут стать причиной утомления водителя и тревожат пассажиров, что повышает риск аварий на дорогах. Научные исследования показали, что избыток информации, которую выдает колоритный экран, может отвлечь водителя от дороги, а постоянные перепады яркости и насыщенности цветов утомляет глаза и вызывает головную боль. Из-за системы навигации и инфотейнмента в автомобиле у водителя снижается скорость реакции.
Дополнительно телевизор может вызывать сильное раздражение, если постоянно просматривать рекламные объявления. По этой причине в лучшем случае телевизор просто раздражает, а худшем может помешать водителю вести машину.
Существует несколько мер, которые могут уменьшить негативное воздействие на водителя. Отключение навигационных систем сокращает количество информации на экране. Подобные экраны следует разрабатывать не только с визуальными, но и с звуковыми командами, чтобы водитель мог получать необходимую информацию, не отвлекая тем самым внимание от дороги. Все рекламные функции экранов должны быть запрещены законом, так как это увеличивает риск происшествий на дороге.


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