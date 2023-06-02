Классический, гладкий и заплетенный пучок: преображаем волосы с помощью обычного карандаша

С утра вам показалось, что распущенные волосы будут идеальной прической на весь день. Однако в процессе работы вы поняли, что они вам мешают, но при себе нет заколки. Не отчаивайтесь, поскольку сделать красивую прическу можно и без нее. О том, как преобразить волосы с помощью карандаша, пойдет речь в данной статье.

Ракушка

Сделайте пучок в виде ракушки, и на это вам не потребуется много времени. Накрутите волосы на карандаш (начинайте с кончиков), а затем воткните его так, чтобы он зафиксировался. Если пучок покажется вам не слишком тугим, распустите локоны и повторите манипуляции снова. Фиксируйте карандаш в удобном месте (поворачивайте его до тех пор, пока не найдете самое удачное для него положение).

Классический гладкий

Соберите волосы в хвостик и оберните их вокруг своей оси до образования жгута. После оберните вокруг основания хвостика, после чего зафиксируйте карандашом. Можно проткнуть им пучок у самых корней или захватив им кончики.

То есть снова использовать карандаш так, как вам удобно. Главное, чтобы пучок хорошо держался.

Заплетенный

Заплетенный пучок будет держаться лучше, поскольку фиксацией является само плетение, ее усиливает и сам карандаш. Соберите все волосы и сплетите их в косу. Затем поднимете косичку вверх, подверните под низ кончики волос и закрепите карандашом.

Если хотите сделать прическу из поперечной горизонтальной косы, начинайте плетение сбоку. Затем по такому же принципу направьте косу в противоположную от плетения сторону (в первом случае мы поднимали ее вверх), подверните кончики и зафиксируйте карандашом.

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С использованием двух карандашей

Один карандаш хорошо, а два – лучше! Известную поговорку об одной и двух головах можно адаптировать и для прически пучок. Соберите пучок удобным для вас способом, а вместо одного карандаша используйте два. Во-первых, это смотрится еще более стильно. Во-вторых, это дополнительная фиксация, которая поможет вашей прическе держаться намного дольше. Карандаши можно закрепить параллельно, крест-накрест, в виде бантика по диагонали и пр. Все зависит от вашей фантазии и вкуса.

Вместо заключения

Вы можете оформить не только низкие, средние и высокие пучки из всех волос. Отличной идеей будет сделать так называемый полупучок из «мальвинки».

Отделите верхнюю часто волос горизонтальным пробором, сформируйте из нее пучок и закрепите карандашом. Волосы не будут падать на лицо, и прическа превратится не только в красивую, но и практичную.