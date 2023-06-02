“Жизнь изменилась – все вокруг него”: Дмитрий Маликов о рождении сына, гордости за дочь и суррогатном материнстве

Когда 47-летний певец Дмитрий Маликов в 2018 году сообщил о том, что вновь стал отцом, то у многих эта новость вызвала недоумение. Ведь его жене Елене на тот момент было уже 54 года. Вскоре музыкант пояснил, что они с супругой воспользовались услугами суррогатной мамы.

О том, как решился на такой шаг, а также о воспитании детей Маликов рассказал в интервью певице Наталье Подольской в рамках ее авторского шоу «Ваша Наташа».

О суррогатном материнстве

У Маликова есть взрослая дочь Стефания. Осознавая, что рано или поздно «птичка упорхнет из дома», певец с женой стали всерьез задумываться о том, что нужно обзавестись малышом. Музыкант также отмечает, что в силу занятости не мог уделять достаточно времени воспитанию Стефании в прошлом, поэтому ему нужно было как-то компенсировать этот дефицит: на другом ребенке. Плюс ко всему артист очень хотел сына.

Маликов не стал вдаваться в подробности того, как долго они с женой решались прибегнуть к услугам суррогатной мамы и как все это происходило. Артист лишь отметил, что если других способов решить проблему нет, если все возможные варианты испробованы, но тщетно, тогда не зазорно воспользоваться суррогатным материнством.

О том, как изменилась жизнь после рождения сына

Маликов сразу ощутил перемены после появление на свет малыша Марка. Весь мир стал вращаться вокруг ребенка. Появилось больше тревог и волнений. Маликов признается, что со Стефанией у него такого не было. Возможно, потому, что он был молод и сосредоточен на своей карьере. А когда уже в зрелом возрасте погрузился в отцовство, то стал более уязвимым эмоционально.

В то же время с рождением Марка появилось и больше позитивных эмоций, счастья, радости. Маликов считает, что дети, особенно в такое непростое время, – это отдушина. Музыкант полагает, что детей много не бывает. И если была бы такая возможность, то он бы стал многодетным папой.

О родительской слабости

Марку уже пять лет, а он все еще спит вместе с родителями. Точнее, с мамой. Сын приходит вечером, ложится в родительскую кровать и засыпает. Звездный папа вынужден уходить в другую комнату, потому что Марку нравится просыпаться вместе с мамой.

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Маликов осознает, что это неправильно, что ребенок должен спать отдельно, однако признается, что это их с женой родительская слабость. Дело в том, что им не хватает решимости настоять на том, чтобы сын спал у себя в комнате.

Музыкант поясняет, что Марк боится засыпать один. Он купил ребенку рацию, чтобы тот в любое время мог связаться с родителями. Например, если ему станет страшно в комнате ночью одному, то он всегда сможет позвать на помощь маму с папой с помощью устройства. Увы, такой лайфхак пока неэффективен. Рация есть, но сын ею не пользуется и по-прежнему ночует у родителей. Но все же Маликов надеется на то, что с Марком все же удастся договориться и решить эту проблему.

Об отношении брата с сестрой

Стефании 23 года, а это означает, что разница в возрасте с братом составляет 18 лет. Маликов признается, что старшей дочери нравится возиться с братом. Она выступает за строгое воспитание и иногда делает родителям замечания по поводу того, что они сильно балуют Марка и многое ему позволяют.

Музыкант отмечает, что Стефания нередко выступает в роли провокатора. Она моделирует такие ситуации, чтобы вывести младшего брата на эмоции, чтобы он начал драться.

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Маликов не считает, что у дочери присутствует ревность. Он считает Стефанию взрослым человеком. Плюс ко всему, поскольку разница в возрасте между братом и сестрой достаточно велика, то для ревности нет места.

О гордости за дочь

Стефания окончила МГИМО, однако не пошла работать по специальности. Она всерьез увлеклась созданием одежды. Обладая безупречным вкусом чувства и стиля, дочь Маликова выпустила коллекцию одежды, затем еще одну и еще одну. Впоследствии запустила свой пошивочный цех, наняла персонал. В прошлом году Маликова открыла свой первый офлайн-магазин. Теперь у нее отовариваются некоторые знаменитости, в том числе и Подольская.

Музыкант признается, что очень гордится дочкой. По его мнению, не каждая девушка возрастом чуть за 20 может похвастаться наличием своего бизнеса. Маликов утверждает, что Стефания запустила бизнес на свои деньги. При этом они с женой помогли ей финансово сделать ремонт для открытия первого магазина.

Маликов считает, что бизнес Стефании пошел в гору благодаря ее активному присутствию в соцсетях. Благодаря стартапу дочь музыканта обрела финансовую независимость. По словам артиста, бизнес приносит доход, но пока небольшой. Зато как отец он рад, что дочь занимается любимым делом.

Об отношениях со Стефанией

Стефания еще по-прежнему живет с родителями. Хотя у нее есть отдельная квартира, которую в свое время Маликов купил с женой. В этих апартаментах Стефания в начале запуска шоу-бизнеса открыла шоурум.

Музыкант отмечает, что пока не стоит вопрос о том, чтобы дочь жила отдельно. Совместное проживание устраивает всех, всем так удобно. Разъезжаться нет необходимости.

Маликов отмечает, что Стефания — больше мамина, нежели папина дочка. Звездный папа признается, что редко хвалит дочь, но зато когда надо и по существу. «Обнимашки» в семье присутствуют. Для своей дочери Маликов и старший брат, и наставник, и отец. Ему очень понравилось, как в одном из своих интервью Стефания сказала, что гордится папой.

В личную жизнь дочери Маликов не вмешивается, но периодически может дать советы, оценивая ситуацию со стороны. Он также не имеет ничего против активной светской жизни Стефании, того, что она является завсегдатаем тусовок. Звездный папа считает, что дочь не выходит за какие-то рамки дозволенного.