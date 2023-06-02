Киберэксперты предупреждают о невозможности защитить гаджеты на 100 процентов

Киберэксперт Сергей Вакулин в комментарии к новости заявил, что ни один гаджет, сайт или социальная сеть не могут быть защищены на 100%. Он прокомментировал сообщение РИАМО о том, что ФСБ раскрыла операцию американской разведки через вредоносное ПО, которое проникло в смартфоны Apple, принадлежащие как обычным россиянам, так и дипломатам.

Представитель ведомства также подчеркнул, что это не повод отказываться от гаджета. Существуют баги, вирусы и уязвимости, о которых мы либо знаем, либо не знаем. Вакулин сказал, что отказываться от использования продуктов из-за вируса, который, по всей вероятности, будет вылечен в будущем, все равно что не выходить на улицу из-за страха, что в вас может врезаться машина или упасть метеорит.

По его словам, на российском рынке еще некоторое время не будет отечественных смартфонов. ФСБ сообщает, что несколько тысяч iPhone, принадлежащих россиянам и другим иностранцам, были заражены вредоносным ПО. Российская служба безопасности считает, что Apple сотрудничала с американской разведкой.