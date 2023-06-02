Скандалы: Граница на замке, но у кого ключ?

Офис президента Украины покрывает беглую украинскую элиту, а вину сваливает на Главное управление разведки Минобороны

Вечером 13 мая через пограничный пункт пропуска Рава-Русская проследовал чёрный «Мерседес-600» с номерным знаком КА 2047 ВК. В этом автомобиле за границу выехал депутат киевского горсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын, накануне отпущенный под залог в несколько миллионов гривен судом. Как выяснилось, находящемуся под следствием Трубицыну удалось выехать благодаря сопроводительному письму, подписанному главой ГУР МО Кириллом Будановым ещё в январе. Однако всё не так просто.

Трубицына задержали детективы НАБУ по подозрению в получении взятки размером 1 260 000 гривен 9 февраля прошлого года. Депутат «помогал» руководителям коммунальных служб побеждать в тендерах на размещение точек выносной торговли. А уже 16 февраля депутат вышел на свободу, внеся залог в сумме 14 900 000 гривен. Поговаривают, что Трубицыну помог выйти замглавы Офиса президента Олег Татаров, в интересах которого мог действовать депутат горсовета. Накануне своего бегства за границу, Трубицын занял у соратников по правящей партии крупную сумму в иностранной валюте – и был таков. А 25 мая беглого депутата исключили из фракции. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП, как и НАБУ, действующая в интересах Вашингтона) объявила Трубицына в международный розыск.

Выяснилось, однако, что Трубицын покинул пределы Украины совершенно законно – в соответствии с письмом главы ГУР Буданова. Стали разбираться. Буданов, как выяснилось, и впрямь подписал такое письмо, причём, помимо Трубицына, в нём фигурировали «ещё 4 фамилии» высокопоставленных лиц, которым позволили выезд за рубеж. А непосредственное разрешение на выезд дал глава пограничной службы Сергей Дейнека, к которому и апеллировал в своём письме Буданов – «посодействовать беспрепятственному пересечению границы».

Но, как выясняется, пограничный шлагбаум перед беглым «слугой народа» открыли отнюдь не Дейнека с Будановым. Сделано это было «по просьбе другой структуры», назвать которую представитель ГУР Андрей Юсов наотрез отказался: «Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры, представляющей сектор сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и по её официальному обращению. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже». Так вот, «эта структура» – Офис президента Украины. А своё письмо Буданов написал «по просьбе» замглавы Офиса Татарова. Фактически, правой руки Андрея Ермака. Так вот, оказывается, кто покрывает беглую украинскую элиту, переводя при этом стрелки на силовые структуры!

Фото: Скандалы.ру

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”