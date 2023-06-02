 

Татьяна Буланова подтвердила новости о своей свадьбе

02.06.2023, 13:45, Разное
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Знаменитая блондинка не раз признавалась в том, что мечтает обрести семейное счастье после неудачного брака с футболистом. Каково же было удивление публики, когда выяснилось, что певица не один год встречается с мужчиной, младше ее на 19 лет! Когда возлюбленные предали огласке отношения, россиянам оставалось только умиляться над счастьем Татьяны Булановой и ждать ее свадьбы.

Время от времени экс-солистка “Миража” говорила, что была бы не против стать женой для своего молодого возлюбленного. Вот только предложения не поступало. Видимо, пара все же решилась на ответственный шаг, ведь в пятницу в СМИ появились новости о свадьбе артистки.

Писали, что Татьяна Буланова якобы выходит замуж сегодня! Журналисты “СтарХита” связались с певицей, и в разговоре с ними она подтвердила информацию и поблагодарила за поздравления. Правда, детали предстоящего праздника блондинка не раскрыла. Так что, не понятно, насколько пышно она будет отмечать свое замужество.

Интересно, что еще в марте в беседе с журналистами артистка говорила, что сконцентрирована на работе. Можно предположить, что она не забивала голову деталями этого важного дня. То ли предложение было сделано неожиданно и недавно, то ли пара не относилась к организации столь трепетно. А может быть Татьяна Буланова просто умеет прятать свою личную жизнь за замком.


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