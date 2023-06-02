«Готовы рискнуть успехом СВО»: журналистка из США рассказала о кампаниях прозападных российских элит против Пригожина

Российская элита намеренно саботирует СВО, а также дискредитирует работу ЧВК «Вагнер» и главу «Оркестра» Евгения Пригожина для получения собственной выгоды и минимизирования финансовых убытков. Такую точку зрения высказала американская журналистка и аналитик Дебора Армстронг в статье «Российская элита саботирует специальную военную операцию?».

По мнению журналистки, некоторые олигархи из РФ, которые получили свое состояние в 90-х годах, «скупая заводы и другую государственную собственность практически за бесценок», не заинтересованы в продолжительности и успехах специальной военной операции, так как теряют из-за этого свои богатства. Кроме того, Армстронг подчеркнула, что по той же причине в Сети появляются нападки на главу «Оркестра»:

«Глава ЧВК “Вагнер” также подвергается нападкам со стороны представителей самого богатого класса российской элиты, которые снабжают западную прессу “негативными материалами” о частной военной компании и ее основателе. Такие издания, как The Washington Post, утверждает мой источник, выдают эти “материалы” за “журналистское расследование” и даже позиционируют их как “утечку разведывательной информации”».

Армстронг отметила, что дезинформация такого плана предназначена для того, чтобы устроить внутренний раскол между самым боеспособным подразделением в зоне СВО и российскими властями.

«Источник считает, что цель этих “утечек” — увеличить раскол между Пригожиным и Кремлем. Хотя западные СМИ и их союзники на Украине публикуют негативные истории о РФ почти круглосуточно, мой источник считает, что некоторые из этих негативных историй попадают в прессу от российских олигархов, которые теряют деньги в результате продолжающегося конфликта», — заявила журналистка.

По мнению Армстронг, российские элиты готовы пожертвовать многим, в том числе ранее присоединенными и освобожденными территориями, ради собственной выгоды. Она подчеркнула, что олигархи не остановятся ни перед чем, чтобы обеспечить свое финансовое благополучие.

«Олигархи готовы рискнуть успехом СВО, выводом российских войск из Донбасса и даже возвращением Крыма в состав Украины ради собственного процветания.

Поэтому нет сомнений в том, что некоторые из самых богатых граждан РФ наживаются на войне. Стоимость рубля выросла после начала СВО. Но другие, особенно те, кто зависит от экономических связей с Западом, теряют деньги и могут саботировать успех России, чтобы обеспечить свое финансовое будущее», — заключила журналистка.