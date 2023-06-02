 

В Октябрьске-на-Оке празднование дефолта США завершилось пьяной поножовщиной

02.06.2023, 13:33, Разное
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Пятеро жителей Октябрьска-на-Оке устроили пьяную драку с применением холодного оружия в ходе городских торжеств в честь дефолта Соединённых Штатов Америки.

Мужчины также повредили праздничную сцену, с которой всего за два часа до инцидента выступал сам губернатор.

Местное издание «Октябрьск Times» приводит подробности инцидента: приблизительно в 20:30, когда официальная часть торжеств уже близилась к завершению, один из нетрезвых участников праздника громко и во всеуслышание заявил, что невыполнение долговых обязательств по ценным бумагам не вызовет «эффект домино» – последующий дефолт может случиться разве что в некоторых африканских государствах. К тому же, добавил он, монетарная политика ФРС в последние годы ужесточается и приобретает технократический характер, что дополнительно способствует укреплению финансовой системы США.

После этих слов к мужчине подошёл другой эксперт по банковской системе и явно выразил своё несогласие, продемонстрировав навыки изготовления кустарного холодного оружия из пустой пивной бутылки. В ответ первый спикер извлёк складной нож типа «бабочка» и недвусмысленно намекнул на возможность нанести им телесные повреждения оппоненту. К разгневанным мужчинам начали присоединяться их единомышленники и научные сподвижники; в этот же момент кто-то из них предложил уладить разногласия в формате круглого стола, однако зачинщик конфликта в уничижительной форме намекнул на семитское происхождение оппонента, а также заявил, что в школьные годы тот носил очки. После этого стороны набросились друг на друга, используя ножи и подручные предметы.

В результате конфликта три человека получили колото-резаные раны различной степени тяжести, ещё двое отделались синяками и незначительными травмами. Жизни пострадавших сейчас уже ничего не угрожает, сообщили в местном департаменте здравоохранения. Правоохранительные органы предпринимают меры, чтобы экономическая дискуссия не продолжилась после полного выздоровления её участников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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