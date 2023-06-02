Ретинолы и кислоты нельзя использовать в один день: как безопасно включить кислотные пилинги в уход за кожей

Пилинг с кислотами – полезная процедура, которая помогает улучшить состояние кожи. Она обновляет эпидермис, очищает поры, помогает бороться с акне и пигментацией. Но важно помнить, что кислоты – активные и сильнодействующие ингредиенты. Поэтому их нужно применять с осторожностью. В статье мы расскажем, как безопасно включить кислотные пилинги в уход за кожей и приведем советы фармацевта-эстетиста Аники Сочивко.

Какие кислотные ингредиенты используются для пилинга

Для кислотного пилинга чаще всего используются кислоты AHA и BHA. Реже применяются PHA. Далее мы рассмотрим особенности этих ингредиентов.

Кислоты AHA: работают на поверхности кожи

Кислоты AHA растворяются в воде. Они воздействуют на поверхность кожи. Эти вещества отличаются следующими свойствами:

Идеально подходят для отшелушивания, так как эффективно удаляют омертвевшие клетки кожи. Укрепляют барьерную функцию эпидермиса и увлажняют кожу. Эти кислоты нельзя использовать вместе с ретинолами. Оба средства стимулируют обмен веществ в кожных клетках.

К AHA относятся гликолевая, лимонная и миндальная кислоты.

Кислоты BHA: проникают в поры

Кислоты BHA растворяются в маслах. Они проникают глубоко в поры кожи. Эти соединения отличаются следующими особенностями:

Избавляют от закупорки пор, оказывая при этом противовоспалительное действие. Успокаивают кожу, склонную к появлению прыщей и угрей. Действуют более мягко, чем кислоты AHA. Эти кислоты улучшают общую текстуру кожи. При смешивании BHA и AHA необходимо проявлять осторожность.

Из этой группы веществ в пилинге чаще всего используется салициловая кислота.

Кислоты PHA

Эти кислоты менее известны, чем предыдущие две группы. Они работают еще более поверхностно, чем AHA. Эти вещества не оказывают интенсивного воздействия на кожу.

К PHA относится, например, глюконолактон. В отличие от других отшелушивающих кислот, эти средства можно использовать вместе с ретинолами. Они подготавливают кожу к впитыванию других уходовых средств.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Как часто можно делать кислотный пилинг

Кожа у всех разная. Она может отличаться по чувствительности к воздействию отшелушивающих средств. Но при любом типе эпидермиса нельзя делать кислотный пилинг ежедневно.

Фармацевт-эстетист Аника Сочивко рекомендует проводить эту процедуру не чаще 2 – 3 раз в неделю. Перед пилингом необходимо проверить концентрацию используемой кислоты и убедиться, что она не слишком высокая.

Если у вас чувствительная кожа, то кислотный пилинг допускается делать не чаще 1 раза в неделю. Более частые процедуры могут навредить состоянию эпидермиса.

Можно ли использовать более одной кислоты

Аника Сочивко считает, что чем меньше кислот вы используете во время пилинга, тем ниже риск побочных эффектов. Она рекомендуют по возможности избегать смешивания и использовать не более одного средства для кислотного пилинга. Это предотвратит чрезмерное отшелушивание кожи.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Также следует отдавать предпочтение салициловой и гликолевой кислотам. Они считаются наиболее безопасными и щадящими продуктами.

Как уже упоминалось, отшелушивающие кислоты не используют в один день с ретинолами. Эти средства усиливают действие друг друга, что приводит к нежелательным кожным реакциям. Исключением являются кислоты PHA, которые готовят кожу к восприятию ретинолов.

Как понять, что вы переусердствовали с кислотами

Если использовать кислоты слишком часто или в очень высокой концентрации, то это приводит к чрезмерному отшелушиванию. Оно ставит под угрозу кожный барьер.

В результате кожа обезвоживается и становится сухой. На ней появляется покраснение и высыпания. В таких случаях необходимо заняться восстановлением эпидермиса.

Как восстановить кожу

Восстановление кожи после чрезмерного отшелушивания необходимо начать с отказа от применения кислот. Также вам следует исключить средства с ретинолами и витамином C.

Используйте уходовые продукты с щадящими ингредиентами. Наносите на кожу большое количество увлажняющих сывороток.

Восстановление кожного барьера может занять несколько недель. Затем вы можете осторожно возобновить кислотный пилинг. Проводите процедуры не чаще 1 раза в неделю и используйте самую низкую концентрацию кислоты.

Заключение

Кислотный пилинг – один из самых эффективных способов отшелушивания омертвевшей кожи. Но при его проведении необходимо следовать правилам, о которых вы рассказали. Это поможет вам получить чистую и сияющую кожу, не сталкиваясь с раздражением и другими побочными эффектами.