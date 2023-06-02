В тренде вулфлет – более нежная версия “волчьей” стрижки: как сделать эту модную прическу

В тренде нынешнего лета стрижка вулфлет, которая является усовершенствованной версией “волчьей” прически. Если вы хотите выглядеть стильно и элегантно, а также продемонстрировать красоту своих волос и оригинальность техники выполнения стрижки, отдайте предпочтение модной прическе, о которой пойдет речь в статье.

Концепция

Речь идет о многослойной стрижке, которая напоминает “волчью” прическу. Различие в том, что вулфлет предполагает более длинные слои и плавные переходы. Также нередко эту стрижку сравнивают с “кефалью”, однако в маллете также верхние слои намного короче, чем в вулфлете.

Обязательной деталью в концепции является наличие боковых прядей, обрамляющих лицо. Выбор длины может быть произвольным (имеется в виду длина слоев и общая длина), челка также является обязательной, форма может быть любой.

Преимущества

Попросите своего мастера сделать вам эту модную прическу, которая обладает множественными преимуществами. Она красива и женственна из-за плавного перехода от одного слоя к другому. Вулфлет — это прическа, которая продемонстрирует всю красоту ваших волос, не лишит длины (по вашему желанию), добавит объема. Она отлично смотрится на волосах любого типа и стилизуется, делая образ просто восхитительным.

К примеру, густые волосы благодаря оригинальной технике становятся более послушными, а тонкие выглядят пышнее. Вьющиеся смотрятся не менее привлекательно, чем прямые. В плане стиля прическа вулфлет идеально подходит как для минимализма, так и для максимализма.

Она идеально моделирует лицо, вы можете регулировать длину слоев по своему желанию (округлить лицо можно более длинными, а сделать утонченным – слоями покороче).

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Правила ухода

Особых требований относительно ухода нет, все они являются обычными и привычными. Регулярное мытье, умеренное использование горячих инструментов и своевременная коррекция являются условием для того, чтобы ваши волосы всегда выглядели красивыми и здоровыми.

К списку преимуществ можно также добавить то, что вам не потребуется срочная коррекция. Даже отросшие волосы будут удерживать правильную форму благодаря выполненными особой техникой слоям.

Вместо заключения

Объясните своему мастеру, какую именно прическу вы хотите получить. Обязательно уточните, какой длины должны быть слои, какой формы челка, проконсультируйтесь по поводу выбора прически для вашего типа лица.

Наверняка вы останетесь довольны работой профессионала и сможете оценить модную тенденцию в прическах нынешнего лета.