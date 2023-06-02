Мнение: Почему упал Байден?

Весь интернет забит новостью о том, что Джо Байден споткнулся и упал на выпускной церемонии в академии ВВС США в Колорадо-Спрингс. Не берусь даже представить, что по ТВ говорят про падение президента США.

РИА «Новости» напомнили, что «Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене» (отсюда).

Казалось бы, какое дело нам, россиянам, живущим в России, дело до президента чужой страны? Зачем россиянам так много информации о падении Байдена? Что бы народонаселение России прониклось гордостью, что нашему всего 70? И он не падает, твердо стоит на ногах?

К слову, незадолго до падения, выступая перед выпускниками академии, президент США рассказал, что ВВС и Космические силы США предоставляют Украине развединформацию, предупреждают о ракетах, летящих в строну Украины, осуществляют разведку космического базирования, поддерживают связь подразделений ВСУ….

Неужели падение Джо Байдена после выступления перед выпускниками академии ВВС важнее и интереснее содержательной части выступления президента США? Может, Байден специально упал? Что бы все обсуждали его падение? И помалкивали о его выступлении перед выпускниками академии ВВС США?

Фотографии с выпускной церемонии в академии ВВС США отсюда

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