 

Напомнили про возраст — новое падение Байдена не осталось незамеченным его критиками

02.06.2023, 12:50, Новости дня
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Президент США Джо Байден споткнулся и упал прямо на сцене на вручении дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, передаёт ABC News. В Белом доме заверили, что с президентом всё в порядке, но его критики, в том числе и Дональд Трамп, не преминули в очередной раз обратить внимание на возраст Байдена.

Мы сегодня начинаем с пугающих кадров. Президент Байден упал на сцене Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс. Он выступил на церемонии вручения дипломов. Это давняя традиция, когда президент обращается к выпускникам одной из военных академий США, жмёт им руку. Но потом, когда он повернулся, чтобы вернуться на своё место, присутствующие увидели, как он падает на сцене. И на сцене, и среди присутствующих была обеспокоенность, но президент быстро поднялся не без посторонней помощи. И он оставался на своём кресле до завершения мероприятия.

В Белом доме говорят, что виной всему два чёрных мешка с песком слева на сцене, поддерживавшие телесуфлёр, который использовали спикеры. Опять же сегодня Белый дом сообщил, что с президентом всё в порядке, но он всегда в центре внимания. Особенно учитывая тот факт, что сейчас идёт борьба за Белый дом. Давайте пообщаемся с нашим главным корреспондентом в Белом доме Мэри Брюс. Итак, Мэри, с президентом сегодня всё в порядке?

МЭРИ БРЮС, главный корреспондент ABC News в Белом доме: Дэвид, сегодня Белый дом сообщил, что с президентом всё в порядке. И так всё и выглядело, когда мы увидели его на съёмках вскоре после этого падения. Всё произошло после того, как он произнёс речь на вручении дипломов и почти два часа жал руку выпускникам. Затем он повернулся, чтобы пойти к своему креслу, и затем, похоже, он споткнулся о мешок с песком, который лежал рядом на сцене. Он смог подняться, и было видно, как он взаимодействует с людьми вскоре после падения. 

Но учитывая то, что избирателей беспокоит возраст президента, его критики уже пытаются выиграть на этом образе и ухватиться за него. Дональд Трамп поспешил высказаться на этот счёт. Но в конечном итоге Белый дом сегодня заявил, что президент просто споткнулся и с ним всё в порядке.

С нами была Мэри Брюс, спасибо.

Дата выхода в эфир 02 июня 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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