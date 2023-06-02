Скандалы: Денежная труба Саратов — Хабаровск

Как и куда утекли 17 миллиардов рублей КПК «Саратовский Сберегательный»

В деле о банкротстве скандального кредитного потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» разыгрывается настоящая драма с субсидиарной ответственностью для строителей финансовой пирамиды. Несмотря на уголовные дела, фигурантов под судом или в федеральном розыске и уплывшие миллиарды, саратовский арбитраж нашел лишь одно лицо, которое можно заставить субсидиарно отвечать за потери пайщиков.

Из 45 лиц, с которых, по мнению конкурсного управляющего, следует истребовать деньги вкладчиков, осталась одна лишь Виктория Гаврикова. Пока она единственная, чью вину в создании финансовой пирамиды признал суд.

Остальных 44 участников процесса привлечения денег населения саратовский обларбитраж привлекать к субсидиарной ответственности не стал. Решение было оглашено 16 мая, полный текст обнародован 23-го.

Управляющий обанкротившегося КПК Татьяна Мурашова собирала список субсидиарно ответственных лиц из руководителей, учредителей и работников кооператива, включая бухгалтеров и представителей его филиалов в соседних регионах, например в Пензенской области. Попытка заставить организаторов отвечать рублем за потери вкладчиков предпринималась не первый раз.

КПК «Саратовский Сберегательный» действовал в РФ с 2011 года и в 2017 пошел ко дну. Помимо банкротства, начатого по иску Центробанка, кооператив и его авторы попали под уголовные дела о создании пирамиды, создании ОПС и преднамеренном банкротстве. Ущерб пайщикам оценивался в 17 млрд рублей. Именно эту сумму нынешний управляющий Мурашова просила разделить сначала на 41 функционера кооператива, выходило где-то 434,6 млн рублей на каждое физлицо, затем на 45 персон.

Но сам процесс выяснения, кто же должен ответить рублем за 700 вкладчиков (это только на начальном этапе банкротства кооператива, по мнению же следователей число потерпевших перевалило за 2,5 тысячи) оказался долг и труден.

Во-первых, в банкротстве неоднократно менялись конкурсные управляющие. Татьяна Мурашова в их списке уже пятая, до нее раскопками финансовой пирамиды занимались следующие арбитражные археологи: Михаил Денисов, Меркурий Арнаудов, Степан Хистной и Станислав Кузнецов.

Во-вторых, число субсидиарно ответственных постоянно менялось. Из всей компании управляющих первым заговорил о субсидиарке Станислав Кузнецов. В 2021 году просил ответственности для директора кооператива Ольги Селивановой, бывшего директора Ирины Волковой, экс-предправления Александра Субботина и члена правления Святослава Петрова. Сумма на тот момент еще не называлась, ее определяют после окончания расчета с кредиторами.

Во-вторых, число ответственных лиц постоянно менялось. Нынешний управляющий Татьяна Мурашова пыталась даже отдельно взыскать убытки общей сумме 66,1 млн рублей с более ранних конкурсных управляющих — Михаила Денисова и Меркурия Арнаудова. В 2021 году суд поэтапно подтверждал основания для привлечения участников кооператива к ответу. Но по сводному списку, разбиравшемуся теперь, оставил от всей группы одну лишь Викторию Гаврикову.

Причины такого оказались весьма занятными. Из материалов дела видно, что отвечать по долгам хотели заставить фигурантов уголовного дела о пирамиде. А из них только Гавриковой пока вынесли приговор. В марте 2022 года Центральный районный суд Хабаровска осудил ее на 5,5 лет условно за создание организованной преступной группы и финансовой пирамиды. В октябре Хабаровский краевой суд ужесточил приговор, заменив условный срок на реальный, Гаврикову взяли под стражу в зале суда. Все остальные фигуранты или находятся под судом, или объявлены в федеральный розыск.

Разбирательства происходят в Хабаровске, поскольку там, по версии следствия, были зарегистрированы компании, через которые выводились деньги пайщиков. В материалах арбитражного дела упоминается также несколько московских фирм, которым КПК тоже выделял займы — по 10-15 млн рублей, которые потом возвращены не были.

Виктория Гаврикова, как ясно из материалов и арбитражного дела и опубликованного сайтами хабаровских судов приговора, была совладелицей ООО «Консалтинговая компания «Ажио-Конто». Эта прописанная в Хабаровске компания, как полагают и следователи, и конкурсный управляющий, управляла всеми финансовыми потоками «Саратовского Сберегательного».

В материалах дела арбитражного фигурируют лица, которые, по сведениям управляющего, подписывали договоры займов и выделяли различным компаниям немалые суммы со счетов кооператива. Средства эти возвращены не были. Так, за директором кооператива в период с 2013 по 2015 год Святославом Петровым насчитали 427,8 млн рублей займов, не возвращенных юрлицам, за Ириной Волковой, руководившей кооперативом в 2015-2017 годах — 409,7 млн рублей.

Всех контролирующих лиц конкурсный управляющий условно делит на 2 уровня: непосредственных участников преступной группы, обманувших граждан ради выгоды, и исполнителей преступного замысла, непосредственно выгоды не получивших и под следствие не попавших, но действовавших недобросовестно и втянувших вкладчиков в финансовую пирамиду.

Но суд посчитал, что даже уголовная ответственность за участие в создании пирамиды не влечет за собой субсидиарную.

«Ссылки конкурсного управляющего на наличие обвинительных заключений в отношении указанных лиц, передачу материалов уголовных дел в суд, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку вина указанных лиц в совершении преступления и обстоятельства их совершения вступившими в законную силу приговорами суда не установлены», — заключил саратовский арбитраж.

Ссылаться же на приговор Гавриковой, полагает суд, нельзя, так как посадили по нему только ее одну. В случае вынесения обвинительного приговора остальным дело о субсидиарке может быть рассмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.

«В настоящее время надлежащих, достаточных и достоверных доказательств того, что перечисленные лица осуществляли фактический контроль над должником, и умышленно причинили ущерб должнику и кредиторам, в материалы дела не представлено», — подводит итог арбитраж.

Справка «БВ». ООО «КПК «Саратовский сберегательный» было зарегистрировано в Саратове в апреле 2010 года по адресу ул. Московская, 52. С 2011 по 2016 годы кооператив отчитывался о нулевой выручке и убытках. Активы КПК в 2016 году составляли 608,2 млн рублей.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”