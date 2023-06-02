 

Собянин назвал сроки завершения строительства южных участков МСД

02.06.2023, 12:30, Новости дня
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Строительство Московского скоростного диаметра (МСД) идет полным ходом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В начале июля завершатся работы на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги. Строители укладывают тротуар и высаживают деревья.

На участке от Павелецкого направления до развязки с МКАД построена дорога протяженностью 4,1 километра. Продолжается возведение Южной рокады.

Также ведется реконструкция улицы Верхние Поля на участке от МКАД до Марьинского парка. Завершается переустройство кабельных линий, скоро начнется укладка верхнего асфальтобетонного покрытия.

Собянин уточнил, что работы на южном направлении МСД завершатся в 2023 году.

“Этот участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 млн человек”, – подчеркнул градоначальник.

Московский скоростной диаметр протянется на 68 километров и соединит крупнейшие вылетные магистрали. Уменьшится количество заторов, улучшится экологическая ситуация.

Вместе со строительством новой магистрали идет реконструкция развязок на МКАД. За последние пять лет скорость движения по кольцевой автодороге выросла с 48 до 51 километра в час.


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