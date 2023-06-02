 

Дочь рассказала о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса

02.06.2023, 12:30, Разное
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Год назад весь мир поразилась новость о том, что звезда “Крепкого орешка” Брюс Уиллис неизлечимо болен. У знаменитого актера диагностировали лобно-височную деменцию. Из-за болезни Уиллис перестал сниматься в кино, и теперь его многочисленным поклонникам только и остается, что с тревогой следить за новостями о его состоянии.

К счастью, этот тяжелый этап киноактер проходит не один. Помимо фанатов по всему миру, его поддерживают коллеги и близкие люди. Не секрет, что Брюс Уиллис может похвастаться большой и крепкой семьей. К своим 68 годам актер воспитал пятерых дочерей от двух браков, а недавно впервые стал дедушкой. Долгожданную внучку знаменитости подарила старшая дочь Румер от первой жены Деми Мур.

После таких радостных новостей публика еще больше обеспокоилась самочувствием Уиллиса. Одна из наследниц актера, 29-летняя Таллула, поспешила успокоить общественность и рассказала, как чувствует себя ее знаменитый отец сейчас.

Общественная служба новостей напоминает, что в свое время Таллула
Уиллис до последнего не верила в проблемы со здоровьем у родителя. А теперь девушка старается надеяться на лучшее и быть с отцом как можно больше. Дочь утверждает, что актер все еще ее узнает и оживляется, когда она появляется в комнате. По словам Таллулы, сейчас ее звездный отец преимущественно находится на первом этаже дома.


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