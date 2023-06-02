Маленькое черное платье с большой яркой сумкой – сумасшедшее сочетание на пике моды

Маленькое черное платье — это нестареющая классика. По совету Коко Шанель подобное изделие можно найти в гардеробе у каждой модницы. Этим летом такую вещь рекомендуется дополнять ярким аксессуаром. Например, сумочкой.

Яркие однотонные сумочки

Хорошая новость заключается в том, что черный — это нейтральный цвет, который прекрасно сочетается с любыми другими. Если вам импонирует классика, тогда используйте красно-черный микс. Алая сумочка станет акцентной деталью в образе на фоне черного платья.

Для презентации более сдержанного лука используйте сумки пастельных оттенков. Например, красиво смотрится масляно-желтая или горчичная сумочка (такие цвета нынче в моде). Она заметно освежит образ. В то же время не отказывайте от аксессуара кислотного оттенка, если создаете образ для вечеринки, например.

Также удачным решением является нежно-сиреневый, бледно-фиолетовый аксессуар. Он прекрасно подойдет для презентации лука в офисно-деловом стиле.

Аксессуары с принтом

Эти летом в тренде анималистичные принты. Если вы опасаетесь включить одежду с таким рисунком в свой образ из страха презентовать агрессивных «хищный» лук, тогда используйте сумочку с трендовым принтом. Например, это может быть аксессуар под леопарда, зебру, тигра или змею.

Модницы часто недооценивают и игнорируют правило сочетания сумочки с обувью. На самом деле такой микси делает образ целостным, завершенным. Поэтому будет правильным и удачным решением подобрать сумку с анималистичным принтом и обувь аналогичной расцветки.

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Креативные сумочки

Не обходите стороной сумочки оригинального дизайна или формы для презентации экстравагантного образа. Например, вы можете рассмотреть аксессуары в форме сердца или даже в виде магнитофона.

Помните, что любые вещи в вашем образе призваны отображать вашу индивидуальность. Поэтому убедитесь в том, что дизайн сумочки соответствует концепции вашего образа. Например, если хотите подчеркнуть женственность и романтичность, тогда подойдет сумка в виде сердца, а если свой сильный характер и дерзость — тогда рассмотрите аксессуар в форме черепа.

Используйте другие аксессуары

Следите за тем, чтобы сумочка гармонировала с другими аксессуарами. В частности, с украшениями: сережками, колье, цепочками, браслетами и т. д. Например, если вы носите серебряные ювелирные изделия, от очевидно, что к ним не подойдет сумка с металлическим ремнем золотистого оттенка.

Фурнитура должна гармонировать и сочетаться с вашими другими аксессуарами, чтобы не возникало диссонанса.