Как правильно утилизировать или повторно переработать косметику и бьюти-вторсырье

С каждым днем ​​в нас все больше и больше укореняется потребность перерабатывать и повторно использовать вещи для сокращения отходов. От банок до картонных коробок – мы знаем, что лучше всего для окружающей среды правильно утилизировать и отправлять на повторную переработку вещи и предметы. Многие из нас делают все возможное, чтобы избавиться от таких вещей, как одноразовый пластик. А как насчет косметики? Некоторые забывают, что контейнеры и тару для косметических средств (от губной помады до шампуня и увлажняющего крема) также можно перерабатывать или использовать повторно.

Только в 2018 году в мире было произведено более 120 млрд единиц косметической упаковки. В 2020 году специалисты установили, что около 70% отходов индустрии красоты на самом деле приходится на упаковку. Очевидно, часто даже не осознавая этого, мы являемся частью мировой пластиковой проблемы в большей степени, чем нам, вероятно, хотелось бы.

Большинство распространенных косметических товаров и их упаковка вносят свой вклад в растущую проблему пластиковых отходов в мире. Многие из них попадают в океаны, усугубляя проблему для окружающей среды. Но есть способы попытаться это исправить. В сегодняшней статье мы расскажем, как правильно утилизировать или повторно переработать косметику и бьюти-вторсырье.

Какие косметические товары можно переработать

Большая часть упаковки от косметических продуктов подлежит вторичной переработке. Например, упаковка из стекла. Это значит, что вы можете смело ее положить в корзину для вторсырья, которое вы собираете дома, или сдать в местный пункт переработки. Однако, если в упаковке есть помпа, вы должны вынуть ее, прежде чем сдать на переработку. Кроме того, не забывайте, что предметы с зеркалами или магнитными элементами нельзя отправлять на вторичную переработку. Если вы не уверены в том, что можно и что нельзя перерабатывать, вам поможет множество онлайн-ресурсов.

Что означают символы на упаковке

Мы все видели эти сбивающие с толку символы, наклеенные на обратную сторону наших косметических продуктов. Но что они на самом деле означают? В то время как одни указывают срок годности продукта, другие помогут вам узнать, как правильно его утилизировать. Речь обычно идет о трех стрелках, образующих треугольник, или одной стрелке, образующей круг. Это означает, что продукт можно переработать. Если на этикетке есть крест, это означает, что продукт не может быть переработан.

Поговорим сначала о трех зеленых стрелках, образующих треугольник. В середине символа может быть число, которое показывает, из какого пластика он сделан и можно ли его переработать. Наиболее распространенными видами пластика, используемыми для косметических товаров, являются пластик второго типа, полиэтилен высокой плотности (пригоден для вторичной переработки), и пластик четвертого типа, полиэтилен низкой плотности.

Вы также можете заметить на этикетке информацию о том, что данная упаковка была изготовлена после переработки. Но не обманывайте себя, полагая, что ее можно переработать снова. Реальность такова, что пластмассы обычно можно перерабатывать только 2-3 раза, прежде чем они потеряют качества, которые делают их пригодными для использования.

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Что делать с вторсырьем

Многие компании теперь предлагают программы утилизации, а это означает, что вам не нужно знать, как перерабатывать свои косметические товары. Некоторые из них не просто принимают вашу пустую упаковку, но и возвращают определенное количество денег за этот процесс. Вознаграждение может быть также в виде баллов, которые можно пожертвовать на благотворительность, потратить в этом магазине или перевести в наличные деньги.

Используйте тару повторно

На самом деле вы можете многое сделать самостоятельно, чтобы повторно использовать пустую тару. Во многих случаях компании теперь предлагают многоразовые версии продуктов, а это означает, что вам не нужно ничего забирать или отправлять, когда ваш любимый продукт полностью израсходован.

Например, некоторые кремы для кожи сразу продаются с многоразовым контейнером, а это значит, что в следующий раз, когда вы его купите, вы можете просто взять версию со сменным наполнением, которая еще и дешевле. Вы сможете повторно использовать свою упаковку, перелив новую покупку в старый контейнер.

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Не забудьте вымыть флаконы

Независимо от того, как вы планируете повторно использовать свои косметические средства, будь то отправка их на переработку или повторное использование дома, убедитесь, что вы ставите гигиену на первое место и хорошо промываете тару. Если вы отправите на переработку пустой флакон грязным, остатки косметического продукта могут привлечь насекомых. Это может привести к тому, что предмет, который вы так бережно хранили, больше не подлежит переработке.

Всегда перестраховывайтесь, если не уверены

Лучше перестраховаться, если вы не уверены, можно ли переработать продукт. В противном случае, когда он уже окажется в системе переработки, его удаление может занять гораздо больше времени, чем вы думаете.

Это может вызвать большую задержку в процессе подготовки предметов к утилизации, а также риск перекрестного загрязнения другими продуктами, что также может сделать их непригодными для вторичной переработки.

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Косметика и упаковка, которые не могут быть переработаны, в любом случае не только будут направлены на свалку или сжигание, но и замедлят работу системы и могут загрязнить резервуары вторичного материала. В результате целая партия вторсырья окажется на свалке из-за одного неправильного продукта.

Думайте нестандартно

Помните, что, если вы изо всех сил пытаетесь найти место, где можно переработать ваш косметический продукт, и все попытки заканчиваются неудачно, это не значит, что он должен отправиться прямиком в мусорное ведро. Есть много применений для всего: от старых бутылок из-под шампуня до пустых баночек из-под соли для ванн, которые выходят за рамки мира красоты.

Один из лучших примеров нестандартного мышления — пожертвовать свои старые щеточки от туши для ресниц в приюты для животных. Их используют в качестве щеток, чтобы разглаживать мех, перья очаровательных животных.

Существует бесконечное количество способов найти новое применение бутылкам с шампунем, кондиционером или мылом в доме – от изготовления подставок для карандашей до ваз.

Планируйте покупки заранее

Один из лучших способов помочь спасти планету за счет повторного использования и переработки — подумать о том, что вы покупаете, прежде чем покупать это. Мы все виновны в том, что кладем наш любимый косметический продукт в корзину, не думая о его влиянии на планету, но в следующий раз, когда вы будете делать покупки, подумайте, есть ли другой вариант.

Вам нужно купить новый продукт в оригинальной упаковке или просто получить ее наполнение? Не могли бы вы заменить гель для душа из пластиковой бутылки, не подлежащей вторичной переработке, на бутылку, которая перерабатывается?

Впрочем, дело не только в упаковке. Подумайте о переходе от небиоразлагаемых салфеток для снятия макияжа к биоразлагаемым. Чем больше их будут продавать, тем выше вероятность того, что в будущем производители сосредоточатся на экологически чистой версии продукта. К счастью, многие компании теперь начали предлагать оба варианта. В конце концов, переработка и повторное использование — это внесение небольших, но существенных для нашей планеты изменений.