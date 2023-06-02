 

Аэрофлот раскрыл сумму, которую потратит на приобретение отечественного программного обеспечения

02.06.2023, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская авиакомпания “Аэрофлот” в рамках программы импортозамещения вложит не менее 10 миллиардов рублей в закупку отечественного программного обеспечения. Об этом информирует газета “Ведомости” со ссылкой на заместителя генерального директора “Аэрофлота” Антона Мацкевича.

По словам Мацкевича, эти деньги пойдут на реализацию четырех проектов. Во-первых, переход с зарубежных систем бронирования Sabre на Leonardo (российский аналог). Аэрофлот” был осуществлен в 2022 году. Второй проект: замена швейцарского программного обеспечения SITA inflight на планшетах бортпроводников. Эта альтернативная система будет основана на российской операционной системе Aurora OS. Новая система будет протестирована в первом квартале 2024 года.

Третий проект – разработка авиационной платформы, включающей канал для безопасной передачи данных между аэропортами и авиакомпаниями. Четвертый проект – система прогнозирования состояния воздушных судов для использования при техническом обслуживании и ремонте. Мацкевич сказал, что “Аэрофлот” и “Ростех” работают над этим продуктом совместно.

По данным “Ведомостей”, расходы “Аэрофлота” на импортозамещение программного обеспечения могут превысить 10 млрд рублей. По оценкам Минфина, проект авиакомпании стоит 18,2 миллиарда рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика