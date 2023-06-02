Аэрофлот раскрыл сумму, которую потратит на приобретение отечественного программного обеспечения

Российская авиакомпания “Аэрофлот” в рамках программы импортозамещения вложит не менее 10 миллиардов рублей в закупку отечественного программного обеспечения. Об этом информирует газета “Ведомости” со ссылкой на заместителя генерального директора “Аэрофлота” Антона Мацкевича.

По словам Мацкевича, эти деньги пойдут на реализацию четырех проектов. Во-первых, переход с зарубежных систем бронирования Sabre на Leonardo (российский аналог). Аэрофлот” был осуществлен в 2022 году. Второй проект: замена швейцарского программного обеспечения SITA inflight на планшетах бортпроводников. Эта альтернативная система будет основана на российской операционной системе Aurora OS. Новая система будет протестирована в первом квартале 2024 года.

Третий проект – разработка авиационной платформы, включающей канал для безопасной передачи данных между аэропортами и авиакомпаниями. Четвертый проект – система прогнозирования состояния воздушных судов для использования при техническом обслуживании и ремонте. Мацкевич сказал, что “Аэрофлот” и “Ростех” работают над этим продуктом совместно.

По данным “Ведомостей”, расходы “Аэрофлота” на импортозамещение программного обеспечения могут превысить 10 млрд рублей. По оценкам Минфина, проект авиакомпании стоит 18,2 миллиарда рублей.