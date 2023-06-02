 

Московские выпускники украли памятник «Большая глина»

02.06.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Памятник «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера пропала с Болотной набережной в Москве.

Очевидцы сообщают, что ночью скульптуру демонтировали и унесли с собой подвыпившие выпускники местного ПТУ.

Монумент, символизирующий тленность бытия, был установлен в 2021 перед входом в дом культуры ГЭС-2. Ранее скульптура выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции, а на конкурсе фотографий в Монте-Карло изображение «Большой глины» заняло первое место в номинации «Пранк года». Эксперты опасаются, что памятник может постигнуть та же судьба, что и уфимского клеща Валеру, которого украли и продали Джорджу Соросу на аукционе Sotheby’s.

Городские власти настоятельно просят хулиганов вернуть статую на место.

– «Большая глина» для нас стала настоящим символом Москвы, – говорит профессор кафедры искусствоведения СПбГУ Аполлинарий Ягужинский. – Жители Санкт-Петербурга именно с этим памятником ассоциируют столицу нашей Родины. Без «Глины» город перестаёт быть собой. Думаю, хулиганы, укравшие памятник, просто хотели подшутить над своими друзьями, а может быть, кто-то из них захотел подарить его своей девушке. Так или иначе, мы просим как можно скорее вернуть монумент на место.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика