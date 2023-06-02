Московские выпускники украли памятник «Большая глина»

Памятник «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера пропала с Болотной набережной в Москве.

Очевидцы сообщают, что ночью скульптуру демонтировали и унесли с собой подвыпившие выпускники местного ПТУ.

Монумент, символизирующий тленность бытия, был установлен в 2021 перед входом в дом культуры ГЭС-2. Ранее скульптура выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции, а на конкурсе фотографий в Монте-Карло изображение «Большой глины» заняло первое место в номинации «Пранк года». Эксперты опасаются, что памятник может постигнуть та же судьба, что и уфимского клеща Валеру, которого украли и продали Джорджу Соросу на аукционе Sotheby’s.

Городские власти настоятельно просят хулиганов вернуть статую на место.

– «Большая глина» для нас стала настоящим символом Москвы, – говорит профессор кафедры искусствоведения СПбГУ Аполлинарий Ягужинский. – Жители Санкт-Петербурга именно с этим памятником ассоциируют столицу нашей Родины. Без «Глины» город перестаёт быть собой. Думаю, хулиганы, укравшие памятник, просто хотели подшутить над своими друзьями, а может быть, кто-то из них захотел подарить его своей девушке. Так или иначе, мы просим как можно скорее вернуть монумент на место.

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