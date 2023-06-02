Скандалы: Семь лет за компромат на облдепа

Приговор дочери экс-мэра Самары Людмиле Тарховой вступил в силу

В законную силу вступил приговор Людмиле Тарховой, дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Ее обвиняли в вымогательстве 200 млн рублей у местного облдепа за нераспространение якобы порочащей его переписки. Ранее суд приговорил г-жу Тархову к семи годам колонии общего режима. «БВ» писал, что гособвинение требовало 11 лет лишения свободы. Адвокат женщины год назад называл этот срок необъективным, указывая на смягчающие обстоятельства.

Напомним, что процесс над Людмилой Тарховой стартовал летом прошлого года. Ее обвиняли в том, что в декабре 2020 года женщина «получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации» теперь уже бывшего самарского облдепа Александра Милеева.

По данным силовиков, Людмила Тархова несколько раз встречалась с облдепом и требовала от него 200 млн рублей под угрозой публикации в интернете компрометирующих его сведений — документов и личной переписки, попавшей к ней от знакомого адвоката. Следствие не разглашает, какого рода сведения могли скомпрометировать парламентария.

Во время одной из встреч в ресторане Самары г-н Милеев получил от дамы жесткий диск с предполагаемым компроматом, а в июле 2021 года оперативники УФСБ задержали женщину после получения денег.

Адвокат г-жи Тарховой озвучивал другую версию событий. По его словам Милеев имел «достаточно внушительный и стародавний долг» перед Виктором Тарховым — деньги без расписки депутат брал на развитие своего бизнеса.

Гарантом по нему якобы выступал один из депутатов губдумы Олег Дьяченко. Однако он скоропостижно скончался, а сам Виктор Тархов тяжело заболел после COVID-19 и передал дела семьи, в том числе долговые, в руки дочери.

— На последнем этапе Людмила Викторовна делает ошибку, располагая той информацией, которая носит личный характер, пытаясь простимулировать депутата. В нагрузку к истребованию долга и продаже доли в нефтяном бизнесе предлагается еще и эта информация, которая считается компрометирующей, хотя, по нашим представлениям, там особой компрометации нет. Но она носила личный характер и вызывала тревогу и живой интерес депутата. Видя это, Людмила Викторовна пыталась этой информацией его действия простимулировать, — пояснял адвокат Тарховой.

Г-н Милеев уже в стенах судах заявил, что долг не признает, а деньги у него также пытался вымогать некто Гренадеров, представившийся сотрудником ФСБ.

Людмила Тархова в свою очередь свою вину тоже не признала, а ее защитник указывал на недочеты в деле. Основным он называл то, что женщине вменяется совершение преступления группой лиц с неустановленным лицом. Хотя в обвинительном заключении со слов Тарховой прямо указано, что компромат бизнесвумен предоставила юрист Беленькая. И этот факт, по словам юриста, был условием досудебного соглашения с прокуратурой, которое правоохранители затем расторгли.

На развитие какого именно бизнеса брал, если брал, деньги г-н Минеев — неизвестно. В открытых источниках спортсмена и президента самарской федерации гребли на каноэ и байдарках называют бывшим бенефициаром самарского ликёро-водочного комбината «Родник» и действующим — регионального оператора твердых коммунальных отходов «ЭкоСтройРесурс».

Согласно Checko, он числился учредителем ПАО «Первобанк», ликвидированного в 2016 году в связи с присоединением к ПАО «Промсвязьбанк». Запись об учредителе Милееве удалена в мае прошлого года. В 2016-2017 годах он числился в учредителях ликвидированного два года назад ООО «Спорт групп» (торговля спорттоварами).

На сайте губдумы указано, что с 2011 года и по настоящее время он является проректором по инфраструктурному развитию ФГБОУВО «Самарский государственный социально-педагогический университет». Доход за 2020 год составил всего 2,5 млн рублей. По данным избиркома, при этом в сентябре прошлого года на 18 счетах в банках у него находилось 13,6 млн рублей. Доход губдепа в 2018 году составлял 102 млн рублей.

Людмила Тархова бизнесом сейчас не занимается: ее ИП закрыто, как и две компании, в которых она была соучредителем. Буквально неделю назад с ее слов стало известно, что ее отец Виктор Тархов уехал в Норвегию на реабилитацию после коронавируса.

Адвокат г-жи Тарховой в прошлом году не исключал, что суд вернет его на допрасследование, хотя это и маловероятно.

— Есть там кое-какие моменты. Например, для меня осталось загадкой, что было компрометирующего в компромате. Я в обвинении этого не увидел. Ст. 163 УК РФ (вымогательство) предполагает угрозу распространения позорящих сведений. А там какие сведения позорящие? — задается вопросами Карномазов.

В публичном пространстве так и не появилось информации о том, о компромате какого рода в отношении г-на Минеева идет речь. Эксперты-юристы тогда считали, что Людмила Тархова может получить и более мягкий приговор потому что она женщина и есть смягчающие обстоятельства. Хотя с учетом размера суммы, полученной обвиняемой, прокуратура могла запросить и больший срок.

Справка «БВ.» Мэром Самары Виктор Тархов был с 2006 по 2010 годы, в начале 90-х он занимал пост председателя Куйбышевского облисполкома, затем состоял в общественно-политической организации «Новокуйбышевские», возглавлял завод «Синтезспирт» и входил в высший менеджмент нефтяной компании «Юкос».

В 2010 году проиграл выборы Дмитрию Азарову.

Вместе с Александром Дубинкиным (61,3%) он является учредителем новокуйбышевского ООО «Новитрек». Компания занимается обеспечением безопасности при ЧС, выручка за 2022 год — снизилась до 31,8 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей.

Г-н Дубинкин при этом является учредителем принадлежащего ранее Тархову ООО «Колыванский лес», а также соучредителем новокуйбышевской «Самарской битумной компании». Ее выручка за прошлый год снизилась до 1,6 млрд рублей, чистая прибыль упала до 300 тыс. рублей.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”