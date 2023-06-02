 

Маленькие квартиры прибавили в стоимости

02.06.2023, 11:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отечественный рынок недвижимости после череды потрясений постепенно приходит в норму. Так, в России выросли цены на квартиры малой площади. Подобная динамика наблюдается с начала 2023 года почти во всех крупных городах.

Рост стоимости маленьких квартир зафиксировали аналитики портала “Мир квартир”. Исследование проведено в 70 крупных городах. Эксперты проверяли цена на лоты, площадь которых не превышала 32 квадратных метров.

Снижение цен наблюдается лишь в шести городах. Лидируют Санкт-Петербург и Калининград – там маленькие квартиры подешевели на три процента. В Челябинске и Магнитогорске ситуация обратная – недвижимость прибавила в цене по 16%.

Кстати, в Москве тоже наблюдается отрицательная динамика цен, правда, она не превышает одного процента. В целом же по России маленькие квартиры прибавили в стоимости 4,6%. За квадратный метр недвижимости придется выложить в среднем чуть более 107 тысяч рублей.

К слову, на однокомнатную квартиру проще всего накопить в Тюмени. Город лидирует по доступности данного вида жилья как на первичном (49 средних окладов), так и на вторичном (46 средних окладов) рынке недвижимости. Как ранее сообщали “Дни.ру”, аналитики учитывали данные о ценах на жилье и о средних зарплатах в регионах страны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза – Собянин

03.06 / Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога

03.06 / Ипотека с низким первым взносом подорожает

03.06 / В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

03.06 / Краснодар лучше всего обеспечен жильем

03.06 / В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути

03.06 / Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова

03.06 / США предпочитают не знать, как Киев использует их оружие для атак по России

03.06 / Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

02.06 / «Образцовый пример обхода санкций» – N-TV рассказал о теневом флоте перевозчиков российской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика