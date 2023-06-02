 

Как и когда можно отказаться от доли в недвижимости

02.06.2023, 11:11, Разное
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Российское законодательство предполагает, что недвижимостью может владеть не только один собственник единолично, но и группа лиц. Если их доля в квартире или доме определена, то подобное имущество является долевым.

Недвижимость может быть разделена на доли по разным причинам: при получении наследства несколькими людьми, при разводе супругов с последующим разделом совместно нажитого имущества или при приватизации жилья.

Важно понимать, что недвижимость может считаться долевой, только если в ней определена доля для каждого владельца. При этом у них возникают не только право собственности, но и обязанности. Например, налог на имущество или некоторые услуги ЖКХ оплачиваются в зависимости от размера доли.

Соответственно, закон позволяет гражданам отказаться от своей доли в доме или квартире. Например, в момент получения наследства это можно сделать двумя способами: отказ в пользу конкретного лица или без его указания. Однако нужно учитывать множество ограничений.

Если же вы уже являетесь владельцем доли в доме или квартире, то отказаться от нее можно двумя способами: дарение и продажа. Если договор оформляется в отношении доли в ипотечной недвижимости, то необходимо получить разрешение банка.

Доли в жилье выделяются на супруга и детей в том случае, если дом или квартира приобретены за счет материнского капитала. В таком случае супруги могут дарить доли друг другу или детям. Однако для продажи долей детей требуется разрешение органов опеки.


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