Офисные тенденции 2023: как стилизовать льняные брюки для работы этим летом

Этим летом модниц призывают пополнять гардеробы льняными брюками. Эти изделия прекрасно вписываются как в кэжуал, так и в офисно, деловой стиль. Разбираемся, как стилизовать льняные брюки, и вдохновляемся эффектными аутфитами.

Какой крой выбрать

Учитывайте особенности своей фигуры, а также дресс-код. Этим летом в моде широкие расклешенные штаны. Они позволят создать более расслабленный и менее формальный лук. Если в вашей организации очень строгий дресс-код, тогда остановитесь на льняных штанах прямого кроя. Можно рассмотреть укороченные модели.

Если говорить о посадке, то она должна быть либо средней, либо высокой. Сочетать льняные брюки в контексте офисно-делового лука следует с рубашками, блузами, футболками, жилетами, майками (без глубокого декольте).

Брюки какого цвета подойдут для работы

С помощью белых льняных брюк можно создать гламурной и роскошный образ богатой женщины, успешной бизнесвумен. Белые штаны хорошо сочетаются с изделиями любых других цветов, поэтому вам точно не составит труда подобрать подходящий верх.

Остановите выбор на кофтах сине-голубой или фиолетовой гаммы для работы и офиса. Вы также можете презентовать эффектный тотал лук, облачившись полностью в одежду белого цвета.

Бежевые брюки также хорошо подходят для создания офисно-деловых образов. Очень красиво они смотрятся с белоснежным верхом.

Можете при желании презентовать монохромный лук, скомбинировав вещи разных телесных оттенков.

Синий цвет ассоциируется с надежностью, стабильностью, поэтому его точно стоит использовать для создания офисно-деловых образов. Синие льняные брюки придадут луку изысканности и элегантности, привнесут нотку благородства.

Сочетайте такие штаны со светлым верхом. Например, с белыми или бежевыми кофтами. Если есть желание, презентуйте монохромный образ или тотал лук, подобрав верх и низ в одном оттенке.

Если на работе строгий дресс-код, тогда можно использовать беспроигрышную комбинацию черного и белого.

Сочетайте черные брюки с белыми блузами и рубашками для презентации сдержанного образа уверенной в себе бизнесвумен. Такие образы наверняка понравятся любительницам классики и консерватизма.

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Лето — это то время года, когда приветствуется носить яркую одежду. Если у вас не очень строгий дресс-код, тогда вы можете использовать брюки ярких и насыщенных оттенков. К примеру, зеленые, желтые, красные или розовые и т. д.

Не забывайте, что к таким штанам придется подбирать нейтральный верх. Лучше всего остановиться на белоснежных блузах или рубашках.

Брючные комплекты

Чтобы не ломать голову над тем, какой верх подобрать к брюкам, или наоборот, рассмотрите уже готовые брючные комплекты, состоящие из штанов и пиджаков из льна.

Пиджак или блейзер должен быть чуть оверсайз, а штаны — с клешем от бедра либо прямого кроя.

Вы также можете присмотреться к комплектам, где вместо блейзера жилет. Такие костюмы смотрятся стильно, современно, элегантно.

Присмотритесь к брючным комплектам пастельных оттенков. Например, к голубым, салатовым, бледно-желтым и т.д. Это подходящие как для офиса и работы цвета.