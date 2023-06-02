“Внутренний голос подсказал идти, и я не прогадал” – Сергей Горошко о “Майоре Громе”, “быстрой” популярности и самокритике

Сергей Горошко — молодой перспективный актер, на счету которого пока не так много фильмов, однако некоторые из них являются достаточно громкими и нашумевшими. Например, «Фандорин. Азазель», «Содержанки», «Майор Гром». Горошко с удовольствием общается с журналистами и в интервью рассказывает о своих проектах, творчестве. А вот подробности личной жизни артист не освещает.

О том, как попал в кино

Горошко родился 25 лет назад в Дзержинске. Изначально хотел стать моряком, но не получилось. Тогда парень решил выбрать для себя актерскую профессию. Поступить в театральный институт ему удалось только со второй попытки.

Еще будучи студентом, получил предложение о съемках в проекте «Эбигейл», где нужно было играть на английском языке. На кастинг Горошко пришел с высокой температурой и нулевым знанием языка. Актер предполагает, что, видимо, из-за стресса ему удалось выучить много текста на иностранном языке и таким образом попасть в проект. «Так нелепо я попал в кино», – резюмирует знаменитость.

По словам Горошко, свой первый крупный гонорар в кино он пропил с друзьями. Артист отмечает, что совершенно равнодушен к вещам, одежде. Ему больше нравится казино.

О «быстрой» популярности

Горошко считает, что универсального секрета успеха и достижения популярности нет. Здесь все зависит от везения. Например, когда актера пригласили в фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», он ничего не знал об этой Вселенной комиксов. Мало того: на время проб планировал отправиться навестить родственников, которых давно не видел, в связи с чем сомневался, принимать ли участие в кастинге и отменять планы или нет. Внутренний голос как будто подсказал Горошко, что нужно идти на пробы. Он пошел — и не прогадал. Этот фильм, вышедший на экраны осенью 2021 года, принес невероятный успех.

Об обратной стороне славы

Горошко признается, что на спецпоказе «Майора Грома» едва не потерял сознание от нервов. Поклонники попались весьма активные: они кричали, визжали. В дальнейшем стали караулить артиста у театра. Горошко приходилось покидать здание через черный ход. Бывало, что когда он ехал в такси, его начинала преследовать другая машина. Актер отмечает, что было немало неприятных моментов с фанатками. И Горошко, и его близкие столкнулись со сталкингом, и угрозами. Все это — негативные стороны внезапно обрушившейся популярности.

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Актер решил, что ради своей же безопасности необходимо уменьшить присутствие в соцсетях. Он перестал заниматься раскруткой личных страниц. Единственное, что рекламирует актер на просторах интернета, – это свой театр Fulcro.

О мини-сериале «Фандорин. Азазель»

В январе этого года вышла новая картина с участием Горошко. В мини-сериале «Фандорин. Азазель» актер сыграл Бриллинга. Если для роли в «Майоре Громе» знаменитости пришлось худеть, то в этом — заметно прибавить в весе.

Горошко считает, что в «Фандорине» совпало все: ему и сценарий понравился, и плюс он был хорошо знаком с режиссером проекта Нурбеком Эгеном. Атмосфера на съемочной площадке была доброжелательной, благоприятной, поэтому от работы у актера остались только самые позитивные впечатления. Чаще всего на съемках Горошко взаимодействовал с исполнителем роли Фандорина Владиславом Тироном. С другими артистами у него практически не было совместных сцен.

Перед съемками актер прочитал книгу Бориса Акунина о приключениях Фандорина, чтобы лучше узнать своего героя. Самым сложным для Горошко оказалось научиться думать с такой же скоростью, как Бриллинг. Артист отмечает, что во время съемок ему приходилось произносить монологи продолжительностью по шесть минут, без единой запинки. Это очень тяжело.

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Горошко не считает, что его Бриллинг — это Фандорин в молодости. По его мнению, Бриллинг никогда не был наивным парнем. Изначально он понял, что окружающий мир — штука сложная и опасная, и если «не грызть кость, то не наешься».

О фильме «Содержанки. Перезагрузка»

В этой картине у Горошко главная роль — он играет майора Влада. Актер считает большой удачей, что ему удалось попасть в такой проект. Ведь здесь и сценарий потрясающий, и актерский состав выдающийся. Горошко не прочь перенять что-то полезное у авторитетных именитых коллег, но он не потерпит нравоучений.

Актер считает, что на данный момент у него есть две работы, которыми можно гордиться по-настоящему: «Майор Гром» и «Содержанки».

О самокритике

Горошко нередко в интервью признается, что считает себя плохим артистом. Знаменитость отмечает, что это вовсе не кокетство, а действительно жесткая критическая оценка себя и своего творчества. По словам актера, ему не нравится смотреть на то, что он делает, видеть себя на экране, поэтому он не смотрит фильмы со своим участием.

О личной жизни

Горошко признается, что поначалу его пугала одержимость фанаток: когда они приносили торты с его фото, покупали подушки или ростовые фигуры с его изображением. Постепенно актер привык и абстрагировался.

Знаменитость избегает личного контакта с поклонницами. Горошко признается, что ему не хочется смешивать личное и профессиональное. Тем более, что у поклонниц нет шансов: сердце актера уже давно занято. Вот только имени своей избранницы артист не называет. Он только называет свою невесту «фантастической».

О редком заболевании

У Горошко витилиго — это когда на теле появляются маленькие белые пятнышки. Артист вспоминает, что в студенчестве сильно комплексовал по этому поводу и прятал руки. А потом узнал, что у многих актеров есть витилиго. Теперь белые пятна на теле Горошко считает своей фишкой и уникальной особенностью. Он больше их не гримирует, и руки не прячет. Актер отчасти гордится тем, что смог избавиться хотя бы от одного комплекса.