 

Искусственный интеллект на американском беспилотнике решил убить своего оператора

02.06.2023, 10:40, Разное
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Беспилотник ВВС США, управляемый ИИ (искусственным интеллектом), решил устранить пилота во время тестовой симуляции, чтобы человек не мешал машине выполнять свою миссию. Об этом информирует The Guardian.

По словам полковника Такера Гамильтона из отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, системы ИИ начали понимать, что даже если они выявили угрозу, человек-оператор иногда приказывает им не уничтожать угрозу. Система получала очки, когда поражала цель. Затем она решила убить человека-оператора, поскольку он мешал ИИ выполнить задачу.

Он также сказал, что нельзя говорить об ИИ, общем интеллекте, машинном обучении или автономности, если не обсуждается этика.


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