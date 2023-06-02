 

Цена iPhone 13 упала в России почти на 20 процентов

02.06.2023, 9:23, Новости дня
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С момента начала продаж iPhone 13 в РФ в 2021 году цена упала почти на 20%. Об этом пишет Hi-Tech Mail.Ru.

Изначально цена на iPhone 13 составляла 80 тысяч рублей. Смартфон Apples можно приобрести на “Яндекс Маркете”, начиная с 63 000 рублей. Указанная цена предназначена для московских интернет-магазинов.

iPhone 13 будет выпущен в сентябре 2021 года. Он оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR и основной камерой, а также ультраширокоугольной камерой, обе с разрешением 12 мегапикселей. Производительность устройств обеспечивает Apple A15 Bionic, тот же чипсет, который используется в iPhone 14 Plus и 14. iPhone 13 отличается от своего предшественника с точки зрения внешнего дизайна. Он имеет меньший вырез, в котором размещены сканер Face ID и камера selfie на задней панели.


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