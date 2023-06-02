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Стоит ли доверять НПФ?

02.06.2023, 9:11, Детали
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– Товарищ агитирует перевести пенсию в НПФ. Говорит, что в этом случае пенсия будет выше. Но у меня есть опасения – не развалится ли частный фонд, и не останусь ли я в этом случае вообще без пенсии? – Сергей В., Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Прежде чем переводить свои пенсионные накопления в НПФ, советую убедиться в его надежности. Поверьте на сайте Банка России – есть ли у фонда лицензия. Обратите внимание на срок существования фонда, количество клиентов и объем пенсионных средств в его управлении. Все эти данные есть в открытом доступе на сайте Банка России. Отдайте предпочтение более крупным фондам. Если им владеют большие и надежные структуры, например, банки или корпорации, это также говорит в пользу финансовой устойчивости НПФ.

С 1 января 2023 года государство гарантирует, что сохранятся не только ваши накопления на обязательную пенсию, но и отчисления на дополнительные пенсии в НПФ. Добровольные сбережения во всех НПФ застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. Если какой-то НПФ лишится лицензии или обанкротится, АСВ выплатит компенсации его клиентам. Размер и порядок выплат будет зависеть от того, начал ли уже человек получать пенсию или пока только копит на нее.

Всегда стоит помнить, что любые инвестиции — это риск. А итоговая сумма на вашем пенсионном счете и, как следствие, размер дополнительной пенсии очень сильно зависят от доходности вложений. Сравнить доходность инвестиций разных фондов можно в сводных таблицах на сайте Банка России.

Больше информации о НПФ вы найдёте на информационно-просветительском портале Банка России Финкульт.инфо.




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