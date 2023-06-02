В Аргентине фермер встретил йети с красными глазами

Житель Аргентины Анхель Армандо Пачеко рассказал журналистам о том, как столкнулся с очень высоким человекоподобным существом, у которого были красные глаза.

Аргентинскую версию йети жители северо-западных районов называют Укумар Зупай или просто Укумар. Часто рассказывают, что он по виду похож на большого медведя с человеческим лицом.

52-летний Пачеко, бывший боксер, а ныне фермер, в 2022 году поведал о своей встрече с Укумаром, а на днях эта история была опубликована в крупной газете "El Cronica" и стала вирусной.

"Я увидел Укумара и больше не мог спать", – жаловался Пачеко. – "Когда я увидел его, меня вырвало, и у меня подскочило кровяное давление".

Возможно, что такая реакция организма последовала из-за естественного страха, испытанного Пачеко при виде необычного существа, но также нередко можно встретить утверждения, что йети могут специально нагонять на людей "волны ужаса" с помощью инфразвуковых криков.

В Аргентине йети чаще всего наблюдают в провинции Ла Сальта и до истории Пачеко тут была популярен инцидент, произошедший в 2001 году, когда с Укумаром столкнулся охотник Рохелио Мартинес.

Реакция Мартинеса на подобное была тоже довольно характерной – он тоже был очень испуган и при этом решил, что богиня Пачамама (покровительница земли в мифологии индейских народов Анд) решила таким образом наказать его за слишком частую охоту на птиц и зверей.

В целом в районе Ла Сальта за всю историю отмечено 33 эпизода, когда люди видели человекоподобное существо, покрытое волосами.

Также там любят рассказывать, что Укумар имеет "сильное сексуальное влечение" и потому очень агрессивен по отношению к женщинам, особенно молодым. Таким образом, если он нападал на девушек, то некоторые пострадавшие после такого могли побояться рассказать об этом полиции, так что эпизодов с Укумаром в регионе на самом деле может быть куда больше.

Пачеко увидел Укумара в ночь на 12 апреля 2022 года и после этого от перенесенного шока не мог спать несколько суток и почти не ел. И каждый вечер он тщательно запирал дверь своего дома, боясь, что существо ворвется к нему.

"Его рост составлял около 180 см, он был очень коренастым, очень волосатым и с красными глазами".

Пачеко увидел йети прямо на территории своей фермы, где он разводит кур и сажает кукурузу. Был уже поздний вечер, когда он услышал какой-то шум и вышел наружу.

Он подумал, что к нему залез вор или какое-то местные животное, но когда его собаки вдруг заскулили, поджали хвосты и убежали назад, мужчина насторожился.

И тут, примерно в 25 метрах от себя, он увидел "нечто". Высокое волосатое существо просто стояло и смотрело на человека своими красными глазами. Потом неспешно перешло тропу и скрылось в зарослях.

Пачеко клянется, что ему это не почудилось.

"Укумар существует. Я слышал истории о нем и я не верил в него, но в тот день я увидел его своими глазами. Многие мысли роились в моей голове. Я убежал в дом, запер двери, и мне было страшно".

Он рассказал, что из-за продолжающегося страха не мог больше ночевать в доме на ферме и теперь вечером он вынужден уезжать в ближайший город Метан к родственникам.

Также он заявил, что пошел в больницу и хочет проконсультироваться с психологом, потому что возникшие у него после встречи с Укумаром "многие расстройства" сильно влияют на его жизнь.

"Когда люди приходят ко мне домой, я не хочу, чтобы меня беспокоили. Мне плохо, даже если придут мои друзья, и я не хочу играть в футбол. Я просто хочу находиться в покое".

Слово "Укумар" на языке кечуа означает просто "медведь" и район обитания Укумара и андских медведей в самом деле совпадает, однако индейцы делают очень существенное различие между андскими медведями и этим мифическим существом, считая последнего медведем-оборотнем.

Также андский или очковый медведь куда мельче бурого медведя и в длину в среднем достигает 150 см, в то время как рост Укумара постоянно указывается в районе 2-2,5 метров. У страха глаза велики?

После заявлений Пачеко, к нему на ферму пришли представители так называемого Национального совета научных и технических исследований (CONICET) и осмотрели ферму, обнаружив в проволочном ограждении клочок подозрительных черных волос.

Исследовав его в лаборатории, они заявили, что это шерсть андского медведя. Однако Пачеко уверен, что это был не медведь:

"Я хорошо знаю, что такое медведь, и я знаю, что такое укумар", – утверждает он, заверяя, что в его словах не было ни капли лжи.