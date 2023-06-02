В ГК “КОРТРОС” заявили об отсутствии пузыря на рынке недвижимости

Он назвал льготные госпрограммы хорошей поддержкой рынка. Без ипотеки его не будет, заявил Киселев.

“Говорить о пузыре на рынке недвижимости рано. Мы чувствуем динамику спроса, его изменения”, – сказал гендиректор “КОРТРОС”.

По его словам, спрос начинает колебаться на фоне неопределенности платежеспособного спроса. Строительная отрасль перешагнула психологическую отметку в 100 миллионов квадратных метров жилья, уточнил он.

“Если мы будем так двигаться, то и правительство нас поддержит”, — цитирует Киселева “Интерфакс”

“КОРТРОС” входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.