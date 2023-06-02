 

Только в одной Баварии аферисты развели немецких любителей флирта в сети на €20 млн

02.06.2023, 6:35, Новости дня
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Для немецких пользователей популярного приложения по поиску знакомств в сети Tinder всё чаще романтический флирт заканчивается опустошением кошелька, пишет Bayerischer Rundfunk. В одной только Баварии кибермошенники выманили у своих жертв около €20 млн. Причём реальная сумма ущерба может быть и выше, поскольку пострадавшие не всегда обращаются в полицию.


AP

В Германии мошенники используют всё более изощрённые способы, пытаясь добраться до денег своих жертв. Чаще всего они устраивают охоту на пользователей популярного приложения для знакомств Tinder, пишет Bayerischer Rundfunk. Из-за распространённости «схемы» в немецкой полиции даже придумали отдельное название для такого типа мошенничества — Tinder-Trading-Scams (дословно: тиндерное трейдинговое мошенничество. — ИноТВ).

Суть аферы проста: используя приложение, преступники связываются со своими жертвами, флиртуют, входят в доверие и после этого стараются убедить их инвестировать в криптовалюты. Как отмечает немецкое издание, чтобы развеять опасения жертвы и подтвердить безопасность и респектабельность «инвестиции», активно применяются современные IT-технологии, такие как deepfake, который, например, показывает знаменитость, якобы поддерживающую эту криптовалюту.

По словам баварского министра юстиции Георга Айзенрайха, преступники действуют крайне цинично, «совершенно не уважают людей и их надежды» и описывают свои действия как «разделку свиней». Как констатирует издание, «некоторые из пострадавших после происшествия склонны к суициду».

За пять месяцев этого года Центральное управление по киберпреступности Баварии уже получило 55 сообщений о подобном мошенничестве, в то время как с 2021 года было выявлено всего 260 случаев такого рода. Бо́льшую часть жертв преступников составляют мужчины. Хотя «двое пострадавших потеряли более миллиона евро», пишет Bayerischer Rundfunk, в среднем добыча мошенников не превышает €70 тыс. с одной жертвы. Данные об арестах и приговорах пока недоступны. «Мы всё ещё находимся в начале расследования», — цитирует издание сотрудника Центрального управления по киберпреступности Баварии.

«Из заявлений, поданных в Центральное управление по киберпреступности, следует, что общий ущерб составляет около 20 миллионов евро», — считает министр юстиции Айзенрайх. Но как пишет Bayerischer Rundfunk, существует подозрение, что огромная часть жертв мошенников просто не доходит до органов правопорядка. «Многие потерпевшие не решались обратиться в полицию из-за стыда», поэтому нельзя исключать, что «доход» преступников даже больше названной суммы.

Хотя тип мошенничества назвали в честь Tinder, аферисты нередко используют и другие мобильные приложения и социальные сети в своих преступных целях. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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