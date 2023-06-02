 

Синоптик предупредил Москвичей о прохладных выходных с дождями

02.06.2023, 3:25, Новости дня
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Суббота в Москве ожидается прохладной с небольшими осадками. В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода.

По данным RT, утром температура воздуха составит +12 градусов. Ранее URA.RU передавало, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 градусов.


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